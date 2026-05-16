16 мая 2026 в 17:18

Путин поблагодарил ОАЭ за содействие в украинском вопросе

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин выразил благодарность эмиратской стороне за регулярное и эффективное содействие в решении сложных гуманитарных задач, возникающих в контексте украинского конфликта. Вопрос был затронут в ходе двусторонних контактов лидера РФ с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает пресс-служба Кремля.

Выражено обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, — добавили в Кремле.

Главы государств подробно затронули международную повестку, детально обсудив обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке и текущую обстановку вокруг Ирана. Лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов.

Ранее стало известно, что Путин 19–20 мая посетит с официальным визитом Китай. В ходе предстоящих переговоров российский лидер обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ключевые вопросы двусторонних отношений. Главы государств также проведут детальный обмен мнениями по основным международным и региональным проблемам.

