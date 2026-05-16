День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 17:57

Грузовик протаранил восемь легковушек на трассе в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Крупная авария с участием девяти машин случилась в Дмитровском городском округе Подмосковья, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель грузовика на полной скорости врезался в восемь автомобилей, которые стояли на перекрестке и ждали зеленого сигнала светофора. Инцидент случился на 65-м километре трассы А-108.

В результате удара травмы различной степени тяжести получили четыре человека, которым сейчас оказывают помощь медики. На место аварии прибыли инспекторы дорожной полиции, они разбираются в причинах случившегося и восстанавливают картину происшествия. Из-за разбитых машин на этом участке дороги движение сильно затруднено, водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты для объезда.

Ранее в Казачинско-Ленском районе Иркутской области произошла смертельная авария с участием 17-летнего водителя, который не справился с управлением и оказался в водоеме. Инцидент произошел на трассе Усть-Кут — Уоян — Казачинское.

Регионы
Подмосковье
аварии
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые детали петербургского дела с вдовой, наследством и курьером
Росатом рассказал о возобновлении работ на АЭС «Бушер», несмотря на риски
В "Росатоме" рассказали, во что превратили ВСУ жизнь в Энергодаре
Неизвестные заперли в тесной клетке трех собак элитной породы
Грузовик протаранил восемь легковушек на трассе в Подмосковье
Стало известно, как сильно подорожает нефть из-за войны на Ближнем Востоке
В Совфеде объяснили, почему Россия не рвется на «Евровидение»
Дети стали свидетелями трагической смерти молодой учительницы на экзамене
Орбан раскрыл, куда потратит €107 тыс. своего выходного пособия
В Южной Корее с 2027 года нельзя будет есть собачатину
«Смысла нет»: американист о захвате Кастро США по венесуэльскому сценарию
Байкеры погнали военкомов через поля и сняли это на видео
Сестре Кадырова вручили международную бизнес-премию в Казани
Четыре беспилотника пытались атаковать Москву
Путин поблагодарил ОАЭ за содействие в украинском вопросе
Состоялся телефонный разговор Путина с иностранным лидером
На площади Независимости в Киеве развернулся пикет против мигрантов
Фанатам Дмитриенко предложили сидеть на досках с видом на стену
ЦАХАЛ заявила о расправе над одним из главных организаторов атаки 7 октября
В Госдуме назвали сроки возможного завершения конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.