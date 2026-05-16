Грузовик протаранил восемь легковушек на трассе в Подмосковье

Крупная авария с участием девяти машин случилась в Дмитровском городском округе Подмосковья, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель грузовика на полной скорости врезался в восемь автомобилей, которые стояли на перекрестке и ждали зеленого сигнала светофора. Инцидент случился на 65-м километре трассы А-108.

В результате удара травмы различной степени тяжести получили четыре человека, которым сейчас оказывают помощь медики. На место аварии прибыли инспекторы дорожной полиции, они разбираются в причинах случившегося и восстанавливают картину происшествия. Из-за разбитых машин на этом участке дороги движение сильно затруднено, водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты для объезда.

