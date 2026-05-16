Российские спортсменки завоевали три золотые медали на чемпионате Европы по самбо — такой результат россиянки показали в первый день состязаний. Соревнования проходят в Тбилиси.
В весовой категории до 50 кг победила Маргарита Барнева, одолев в финале белорусскую спортсменку Анфису Капаеву. Также золотые медали завоевали Яна Джумаева (до 59 кг), победившая в решающей схватке соперницу из Болгарии Иву Иванову, и Анастасия Филиппович (до 72 кг), сумевшая одержать победу в финале над грузинкой Нино Оделашвили.
Ранее стало известно, что генсек Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрем собирается обсудить со сборной Ирана участие команды в чемпионате мира 2026 года. По информации СМИ, функционер готов предоставить иранцам гарантии безопасности.
До этого «Барселона» заняла первое место в чемпионате Испании по футболу сезона-2025/26. Это случилось после победы в домашнем матче над мадридским «Реалом» со счетом 2:0 в матче 35-го тура. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу». Забили мячи Маркус Рэшфорд (9-я минута) и Ферран Торрес (18-я).