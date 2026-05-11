11 мая 2026 в 00:06

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

Фото: Federico Titone/Global Look Press
ФК «Барселона» заняла первое место в чемпионате Испании по футболу сезона-2025/26. Это случилось после победы в домашнем матче над над мадридским «Реалом» со счетом 2:0 в матче 35-го тура.

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу». Забили мячи Маркус Рэшфорд (9-я минута) и Ферран Торрес (18).

Ранее стало известно о победе футбольного клуба «Зенит», который обыграл «Сочи» со счетом 2:1 в домашнем матче 29-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы набрали 65 очков и вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ.

До этого «Краснодар» в серии пенальти обыграл московское «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла на стадионе в Краснодаре. Основное время матча завершилось без забитых мячей со счетом 0:0.

В то же время экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин спрогнозировал ничью в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо». По его словам, железнодорожникам необходимо побеждать, поскольку команда Михаила Галактионова борется за третье место, но сделать это будет непросто.

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

