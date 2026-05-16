Двух силовиков обвинили в изнасиловании преступницы

Два сотрудника полиции в Ивановской области обвиняются в изнасиловании местной жительницы, которая проходит фигуранткой по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. Кроме того, по предварительным данным, еще одна женщина была изнасилована силовиком и его сожительницей.

Предварительно установлено, что первое преступление совершено двумя сотрудниками в отношении женщины, являющейся фигуранткой уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Во втором случае один из выше обозначенных субъектов вместе со своей сожительницей подвергли сексуальному насилию еще одну женщину, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в случае подтверждения вины полицейские будут уволены по отрицательным основаниям и понесут наказание.

