Названо число пострадавших в массовом ДТП с грузовиком «112»: в массовом ДТП в Подмосковье пострадали девять человек

Девять человек пострадали в результате массового ДТП в Дмитровском городском округе Подмосковья, где грузовик врезался в восемь легковых автомобилей, сообщает Telegram-канал «112». Пятерых из них сразу госпитализировали, еще четверым оказали амбулаторную помощь.

Столкновение произошло на 65-м километре Московского большого кольца, движение в сторону Дмитрова перекрыто. Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать маршрут объезда пробки. На месте работают экстренные службы.

До этого автомобиль Infiniti влетел в остановку в Москве на проспекте Мира. Очевидцы рассказали, что машина буквально снесла остановочный павильон. У одного из пострадавших сильный ушиб грудной клетки, у двоих — переломы ног.

Ранее суд Кемеровской области вынес приговор 33-летнему местному жителю, который насмерть сбил пешехода. Осужденный за рулем Lada Vesta превысил скорость и совершил наезд на женщину, переходившую дорогу не по «зебре». Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.