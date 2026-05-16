День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 18:12

Названо число пострадавших в массовом ДТП с грузовиком

«112»: в массовом ДТП в Подмосковье пострадали девять человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Девять человек пострадали в результате массового ДТП в Дмитровском городском округе Подмосковья, где грузовик врезался в восемь легковых автомобилей, сообщает Telegram-канал «112». Пятерых из них сразу госпитализировали, еще четверым оказали амбулаторную помощь.

Столкновение произошло на 65-м километре Московского большого кольца, движение в сторону Дмитрова перекрыто. Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать маршрут объезда пробки. На месте работают экстренные службы.

До этого автомобиль Infiniti влетел в остановку в Москве на проспекте Мира. Очевидцы рассказали, что машина буквально снесла остановочный павильон. У одного из пострадавших сильный ушиб грудной клетки, у двоих — переломы ног.

Ранее суд Кемеровской области вынес приговор 33-летнему местному жителю, который насмерть сбил пешехода. Осужденный за рулем Lada Vesta превысил скорость и совершил наезд на женщину, переходившую дорогу не по «зебре». Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

Регионы
ДТП
аварии
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Италии водитель въехал в толпу прохожих
«Ликвидированный» Трампом главарь ИГ умер два года назад
Москву ждут майские грозы
На выстрелившего в подростка мужчину в Люберцах завели дело
«Высоко ценим»: МИД Приднестровья назвал преимущества указа Путина
У Стармера появился неожиданный конкурент
Раскрыты последствия мощного взрыва на АЗС в Пятигорске
В Перми загорелся ангар площадью 2 тыс. квадратных метров
Был изгоем — стал героем: что случилось с одинокой макакой Панчем
Швеция начала новое расследование против члена экипажа танкера Sea Owl I
«Трамвайного» рецидивиста арестовали по делу о госизмене
Старейший в мире пес по кличке Лазар скончался в возрасте 30 лет
Раскрыты подробности тройного удара ВСУ по Тульской области
Политолог ответил, почему Трамп решил отказаться поддерживать Тайвань
Составлен список российских звезд, которые могут вернуться в Россию
В США раскрыли масштабы морской блокады Ирана
«Пошли во все тяжкие»: в Киеве раскрыли, как «выбивались» деньги для Ермака
Российские спортсменки завоевали три золотые медали на чемпионате Европы
Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в «бандитском беспределе»
Двух силовиков обвинили в изнасиловании преступницы
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.