15 мая 2026 в 15:54

Жителю Кузбасса вынесли приговор за смертельное ДТП

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Кемеровской области 33-летнему местному жителю, который насмерть сбил пешехода, вынесли приговор, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на прокуратуру региона. ДТП произошло в Анжеро‑Судженске в декабре прошлого года на улице Солнечной. Осужденный за рулем Lada Vesta превысил скорость и совершил наезд на женщину, переходившую дорогу не по «зебре». Она скончалась в больнице от травматического шока.

Анжеро-Судженский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, — отметили в прокуратуре.

Водитель полностью признал вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчине запретили садиться за руль еще на два с половиной года. Осужденного также обязали выплатить родным погибшей компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

Ранее Мокшанский районный суд Пензенской области приговорил жителя Саратовской области к 6,5 года колонии-поселения за ДТП, в котором погибли шесть человек. Также ему назначено дополнительное наказание в виде запрета на управление транспортом.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
