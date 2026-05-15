Жителю Кузбасса вынесли приговор за смертельное ДТП

В Кемеровской области 33-летнему местному жителю, который насмерть сбил пешехода, вынесли приговор, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на прокуратуру региона. ДТП произошло в Анжеро‑Судженске в декабре прошлого года на улице Солнечной. Осужденный за рулем Lada Vesta превысил скорость и совершил наезд на женщину, переходившую дорогу не по «зебре». Она скончалась в больнице от травматического шока.

Анжеро-Судженский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, — отметили в прокуратуре.

Водитель полностью признал вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчине запретили садиться за руль еще на два с половиной года. Осужденного также обязали выплатить родным погибшей компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

Ранее Мокшанский районный суд Пензенской области приговорил жителя Саратовской области к 6,5 года колонии-поселения за ДТП, в котором погибли шесть человек. Также ему назначено дополнительное наказание в виде запрета на управление транспортом.