15 мая 2026 в 15:45

Минздрав раскрыл новые данные о пострадавших из-за атаки ВСУ на Рязань

Число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на Рязань выросло до 28

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Количество пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Рязань в ночь на 15 мая возросло до 28 человек, сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, в медицинские учреждения доставлены семь пациентов, среди которых четверо детей.

В настоящее время у нас 28 пострадавших и четыре погибших, — заявил министр.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки сбитого украинского беспилотника повредили несколько многоквартирных жилых домов. Пострадавшие были доставлены в больницы, а врачи на местах проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

До этого сообщалось, что воздушная атака беспилотников Вооруженных сил Украины по центральной части Шахтерска в Донецкой Народной Республике привела к ранениям семи мирных жителей и разрушению основного культурного учреждения города. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Регионы
Рязань
Минздрав
пострадавшие
атаки ВСУ
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

