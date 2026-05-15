Минздрав раскрыл новые данные о пострадавших из-за атаки ВСУ на Рязань Число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на Рязань выросло до 28

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Рязань в ночь на 15 мая возросло до 28 человек, сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, в медицинские учреждения доставлены семь пациентов, среди которых четверо детей.

В настоящее время у нас 28 пострадавших и четыре погибших, — заявил министр.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки сбитого украинского беспилотника повредили несколько многоквартирных жилых домов. Пострадавшие были доставлены в больницы, а врачи на местах проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

До этого сообщалось, что воздушная атака беспилотников Вооруженных сил Украины по центральной части Шахтерска в Донецкой Народной Республике привела к ранениям семи мирных жителей и разрушению основного культурного учреждения города. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.