В одном регионе зарегистрировали вспышку пастереллеза

В Кемеровской области зарегистрировали вспышку пастереллеза, пишет VSE42.RU со ссылкой на правительство Красноярского края. В последнем регионе в Боготольском и Шарыповском округах, граничащих с Кузбассом, ввели режим повышенной готовности.

Причина [таких мер] — неблагополучная эпизоотическая ситуация по пастереллезу в Кузбассе. 7 мая там зафиксировали эпизоотический очаг, — сообщили красноярские власти.

Режим повышенной готовности ввели с целью предотвратить ввоз больного скота и продукции животного происхождения из Кузбасса. В частности, на трассе Р-255 организовали круглосуточный ветеринарный пост с привлечением ДПС. Инспекторы будут проверять всех перевозимых сельскохозяйственных животных.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в Новосибирской области устранили зоны риска распространения пастереллеза. По его словам, ликвидированы все очаги заболевания в регионе.