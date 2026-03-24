24 марта 2026 в 18:06

В Новосибирской области ликвидировали все очаги пастереллеза

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Новосибирской области устранили зоны риска распространения пастереллеза, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, ликвидированы все очаги заболевания в регионе, передает РИА Новости.

Была организована комплексная проверка ветеринарного контроля в связи со сложившейся ситуацией по пастереллезу в Новосибирской области. Главный результат работы на текущий момент — это ликвидация всех очагов и зон риска распространения пастереллеза в Новосибирской области, — сказал Данкверт.

Ранее правительство Новосибирской области сообщало, что в личных подсобных хозяйствах региона завершены мероприятия по изъятию скота в связи с ликвидацией очагов пастереллеза. Новых случаев заболевания животных в регионе не регистрировалось на протяжении 19 дней.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Минсельхоз полностью координирует работу регионов, где зафиксированы инфекционные болезни крупного рогатого скота. Он подчеркнул, что местные власти оперативно реагируют на ситуацию и поддерживают связь с федеральным центром, и посоветовал обращаться за деталями напрямую в профильное министерство.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

