Власти Новосибирской области объявили о завершении изъятия скота

В личных подсобных хозяйствах Новосибирской области завершены мероприятия по изъятию скота в связи с ликвидацией очагов пастереллеза, сообщает областное правительство. Новых случаев заболевания животных в регионе не регистрировалось на протяжении 19 дней.

Власти отмечают, что сейчас главная задача заключается в проведении качественной поэтапной дезинфекции и соблюдении карантинного режима в пострадавших селах и хозяйствах. Сроки снятия ограничений напрямую зависят от того, насколько оперативно будет реализован полный комплекс противоэпизоотических мероприятий.

В региональном правительстве подчеркнули, что отсутствие новых очагов инфекции подтверждает своевременность принятых мер. Распространение заболевания удалось остановить в короткие сроки на «весьма ограниченной территории».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Минсельхоз полностью координирует работу регионов, где зафиксированы инфекционные болезни крупного рогатого скота. Он подчеркнул, что местные власти оперативно реагируют на ситуацию и поддерживают связь с федеральным центром, и посоветовал обращаться за деталями напрямую в профильное министерство.