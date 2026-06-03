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03 июня 2026 в 09:59

В СК раскрыли, что случилось с жилыми домами при атаке ВСУ на автобус в ДНР

Жилые дома повреждены рядом с местом атаки ВСУ на автобус в Енакиево

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Жилые дома были повреждены рядом с местом атаки ВСУ на рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиево (Донецкая Народная Республика), передает представитель СК России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, обломки беспилотника обнаружены на месте удара, они будут изъяты и направлены на экспертизу.

В настоящее время сотрудниками Следственного комитета России производятся осмотр и фиксация последствий вооруженной атаки со стороны вооруженных формирований Украины в населенном пункте Енакиево, — отметил он.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, еще 11 человек пострадали в результате инцидента — в частности, они получили ранения различной степени тяжести. После этого представитель СК России Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал удар ВСУ по ЛНР терактом загнанных, как крыс, нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.

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