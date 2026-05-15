День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 16:11

Правительству стран ЕС предрекли серьезные проблемы из-за дронов Украины

Политолог Самонкин: властям многих стран ЕС грозит роспуск вслед за Латвией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительства многих стран Европейского союза могут быть распущены по латвийскому примеру из-за неспособности реагировать на новые угрозы, связанные с применением украинских беспилотников, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, уход Эвики Силини с поста премьера Латвии является лишь первым звеном в цепи возможных политических кризисов.

Отставка премьера Латвии — очередной шаг, показывающий, что правительство страны не может реально реагировать на угрозы, связанные с БПЛА Украины. Последние 30 лет в странах Балтии массмедиа говорили о плохой РФ, что русские готовы напасть, НАТО им поможет, а у них есть серьезная противотанковая и противовоздушная оборона. По факту — дырявая дырка. Опасность представляет совсем не Россия. Наверное, американцы с иранским конфликтом не такой сильный ущерб нанесли ЕС, сколько Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) и его команда. Это поразительный феномен. В данной ситуации — как с пороховой бочкой: если «стреляет» Латвия [с отставкой премьера], то такие действия могут завтра последовать в других странах ЕС, — пояснил Самонкин.

Он отметил, что такой механизм политического кризиса может сработать на примере Эстонии, Польши, Финляндии и других небольших европейских государств, которые не обладают военно-технологическим потенциалом и существуют за счет туристического потока. По его словам, страны Балтии и Балканского региона исторически не жили в парадигме военной самостоятельности, всегда полагаясь на внешних гегемонов.

Как показывает практика НАТО и ЕС, теперь каждый играет сам за себя и выживает только сильнейший, что к странам Балтии не относится. Отсюда мы видим, что отставка правительства может сработать в Эстонии, Польше, Финляндии, Швеции и других маленьких европейских государствах, которые существуют за счет турпотока. Страны Балканского региона также живут исключительно из-за туризма. Всегда великие гегемоны в истории их защищали, кто-то даже завоевывал. Они не могли жить в парадигме какой-то абсолютной военной самостоятельности. Вот в этом, конечно, и кроется проблематика евроатлантизма, который просто трещит по швам, и там нет никакой военно-политической координации в целом, — заключил Самонкин.

Ранее сообщалось, что в небо Финляндии ночью в пятницу, 15 мая, залетел минимум один беспилотник. По данным западных журналистов, в небо подняли истребители, а аэропорт Хельсинки закрывали на три часа.

Европа
Украина
БПЛА
Латвия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погибшего в зоне СВО актера из «Чернобыля» похоронили в Омске
Выходцы из СССР оказались одними из самых богатых людей Британии
Способный вести разведку самолет заметили над Эстонией около границы с РФ
В ГД ответили, почему в ЕС активно начали искать переговорщика с Россией
Путин поручил Генпрокуратуре проверить защиту регионов от подтоплений
«Вероятность покушения»: украинские маги предрекли Зеленскому скорый конец
Лукашенко раскрыл, откуда в Белоруссию поступает две трети гумпомощи
Болельщикам дали ценный совет по покупке билетов на суперфинал Кубка России
Следствие просит заочно арестовать журналистку-иноагента Ларину
Стало известно, почему Жириновский с детства мечтал стать политиком
Знаменитую российскую поэтессу признали иноагентом
Ценник на черешню в одном из супермаркетов Москвы достигает 3 тыс. рублей
Освобождавший Курскую область участник СВО нашел жену в Судже
Талибы хотят отправить в Россию трудовых мигрантов
Обвиняемого в нападении на ребенка в Подмосковье взяли под стражу
Анализ ИИ показал, когда спасатели могут найти Усольцевых
Обмен с Киевом «205 на 205» и прорыв к Орехову: новости СВО к вечеру 15 мая
Арт-фестиваль «Русская Венеция» состоится в Ивановской области
Мужчина расстрелял полицейских из-за отсутствия прав
У сторонников Ермака возникли проблемы со сбором залога
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.