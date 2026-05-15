Правительству стран ЕС предрекли серьезные проблемы из-за дронов Украины

Правительства многих стран Европейского союза могут быть распущены по латвийскому примеру из-за неспособности реагировать на новые угрозы, связанные с применением украинских беспилотников, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, уход Эвики Силини с поста премьера Латвии является лишь первым звеном в цепи возможных политических кризисов.

Отставка премьера Латвии — очередной шаг, показывающий, что правительство страны не может реально реагировать на угрозы, связанные с БПЛА Украины. Последние 30 лет в странах Балтии массмедиа говорили о плохой РФ, что русские готовы напасть, НАТО им поможет, а у них есть серьезная противотанковая и противовоздушная оборона. По факту — дырявая дырка. Опасность представляет совсем не Россия. Наверное, американцы с иранским конфликтом не такой сильный ущерб нанесли ЕС, сколько Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) и его команда. Это поразительный феномен. В данной ситуации — как с пороховой бочкой: если «стреляет» Латвия [с отставкой премьера], то такие действия могут завтра последовать в других странах ЕС, — пояснил Самонкин.

Он отметил, что такой механизм политического кризиса может сработать на примере Эстонии, Польши, Финляндии и других небольших европейских государств, которые не обладают военно-технологическим потенциалом и существуют за счет туристического потока. По его словам, страны Балтии и Балканского региона исторически не жили в парадигме военной самостоятельности, всегда полагаясь на внешних гегемонов.

Как показывает практика НАТО и ЕС, теперь каждый играет сам за себя и выживает только сильнейший, что к странам Балтии не относится. Отсюда мы видим, что отставка правительства может сработать в Эстонии, Польше, Финляндии, Швеции и других маленьких европейских государствах, которые существуют за счет турпотока. Страны Балканского региона также живут исключительно из-за туризма. Всегда великие гегемоны в истории их защищали, кто-то даже завоевывал. Они не могли жить в парадигме какой-то абсолютной военной самостоятельности. Вот в этом, конечно, и кроется проблематика евроатлантизма, который просто трещит по швам, и там нет никакой военно-политической координации в целом, — заключил Самонкин.

Ранее сообщалось, что в небо Финляндии ночью в пятницу, 15 мая, залетел минимум один беспилотник. По данным западных журналистов, в небо подняли истребители, а аэропорт Хельсинки закрывали на три часа.