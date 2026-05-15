Пострадавший при подлой атаке ВСУ не смог выжить Пострадавший при ударе ВСУ по Шахтерску скончался от полученных травм

Пострадавший в результате удара ВСУ по центру Шахтерска скончался в больнице от полученных травм, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава ДНР. Он умер в медицинском учреждении.

Один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений, — сообщили в ведомстве.

Ранее поступила информация, что удар украинских беспилотников по центральной части Шахтерска в ДНР привел к ранениям семи мирных жителей и разрушению основного культурного объекта города. Один человек, в частности, получил осколочные ранения.

До этого губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в ночь на 15 мая регион подвергся массированному налету — со стороны ВСУ по Рязани было выпущено 99 беспилотников. В результате атаки несколько многоквартирных домов получили повреждения.

Город Белгород и Белгородский район также оказались под ракетным ударом со стороны ВСУ. Среди гражданского населения погибших нет. При этом зафиксированы повреждения одного из объектов инфраструктуры. Осколками на автобусной остановке поврежден рейсовый автобус