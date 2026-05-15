15 мая 2026 в 17:10

Знаменитую российскую поэтессу признали иноагентом

Минюст признал поэтессу Елену Фанайлову иноагентом

Министерство юстиции России обновило список иностранных агентов, включив в него поэтессу Елену Фанайлову и журналиста Георгия Биргера, сообщается на сайте ведомства. Также в перечень попали социолог Сергей Ерофеев и и украинский блогер Денис Казанский.

По версии ведомства, все четверо фигурантов распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступали против специальной военной операции на Украине. Кроме того, их обвиняют в участии в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, а также в получении финансовой поддержки из-за рубежа.

Помимо физических лиц, иноагентами признаны три организации: информационно-аналитический центр «БАШНЯ», ассоциация по охране окружающей среды «Охрана природы» и коворкинг-пространство в Вильнюсе Reforum Space Vilnius.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
