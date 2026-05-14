14 мая 2026 в 16:36

Известный комик из России назвал себя израильтянином

Комик Шац отказался считать отъезд из РФ эмиграцией и назвал себя израильтянином

Михаил Шац Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), отказался считать отъезд из России в Израиль эмиграцией. В интервью проекту Drama Queens он назвал себя израильтянином.

Шац заявил, что его отъезд из России был не эмиграцией, а репатриацией. Он добавил, что таким образом, его переезд в Израиль стал возвращением на историческую родину.

Шац уехал из России вскоре после начала специальной военной операции. Он попал в реестр иностранных агентов из-за распространения фейковых сообщений в соцсетях.

Ранее Шац заявил, что большинство сомневавшихся в своем переезде эмигрантов уже вернулись обратно в Россию. Он отметил, что относится к таким людям с пониманием. По его словам, за границей остались в основном те, для кого переезд был принципиальным решением. Он добавил, что абсолютному большинству русских эмигрантов тяжело жить за рубежом.

Также сообщалось, что ФНС РФ заблокировала банковские счета Шаца из-за долга в 46 тыс. рублей. Согласно документам, телеведущий не закрыл свое ИП в России.

