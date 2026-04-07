07 апреля 2026 в 19:35

Сбежавший из России в Израиль комик заявил, что ему не на что жаловаться

Комик Шац заявил, что не жалуется на жизнь в Израиле

Михаил Шац Михаил Шац Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), уехавший из России в Израиль, в соцсетях заявил, что ему не на что жаловаться в эмиграции. Юморист добавил, что у него все так или иначе сформировалось, а с каждым годом ему становится все проще — причем речь идет не о самой жизни, а об отношении к ней.

Комик также подчеркнул, что Израиль занимает восьмое место в мировом рейтинге счастья, и признался, что его это уже не удивляет. По его словам, в целом все хорошо: солнце, море, люди, семья, кофе — больше ничего и не нужно.

Ранее Шац заявил, что большинство сомневавшихся в своем переезде эмигрантов уже вернулись обратно в Россию. Он отметил, что относится к таким людям с пониманием.

Шац уехал из России вскоре после начала специальной военной операции. Он попал в реестр иностранных агентов из-за распространения сообщений и материалов в запрещенных в РФ зарубежных соцсетях и на интернет-платформах, а также в российских соцсетях. Летом прошлого года комик прятался от иранских обстрелов в здании российского консульства.

Шоу-бизнес
Израиль
Россия
Михаил Шац
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ на Белогородскую область
Иран привел железный аргумент против временного перемирия с США
Москва и Пекин предложили ООН альтернативное решение конфликта в Иране
Стало известно, сколько часов ВСУ атаковали село в Запорожье
«Дважды предал дипломатию»: Небензя публично унизил США из-за Ирана
«Бесчеловечно»: в Запорожье раскрыли правду об ударах ВСУ по спасателям
Стало известно о второй жертве атаки ВСУ на Великую Знаменку
Эрдоган заявил о необходимости возобновить переговоры по Украине
В США резко выросли требования об импичменте Трампа
Китай жестко высказался в ООН об агрессии США и Израиля против Ирана
Останки 26 советских солдат выкопали в Литве
Российская нефть Urals подорожала до максимума за 13 лет
МИД РФ осадил прибалтов, резкий шаг Пентагона, трагедия в школе: что дальше
Раскрыто, чем заняты карательные отряды ВСУ
Россия и Китай наложили в ООН вето на резолюцию по Ормузскому проливу
Лыжник нарвался на крупный штраф из-за эвакуации из Альп
В СК заявили о поиске причастных к атаке на школу в Запорожской области
Нижнекамский «Нефтехимик» остался без американского хоккеиста
Орбан обратился к США с заявлением об «одной общей проблеме»
Red Bull Racing может уволить техдиректора после провального старта сезона
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

