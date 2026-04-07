Сбежавший из России в Израиль комик заявил, что ему не на что жаловаться

Комик Шац заявил, что не жалуется на жизнь в Израиле

Комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), уехавший из России в Израиль, в соцсетях заявил, что ему не на что жаловаться в эмиграции. Юморист добавил, что у него все так или иначе сформировалось, а с каждым годом ему становится все проще — причем речь идет не о самой жизни, а об отношении к ней.

Комик также подчеркнул, что Израиль занимает восьмое место в мировом рейтинге счастья, и признался, что его это уже не удивляет. По его словам, в целом все хорошо: солнце, море, люди, семья, кофе — больше ничего и не нужно.

Ранее Шац заявил, что большинство сомневавшихся в своем переезде эмигрантов уже вернулись обратно в Россию. Он отметил, что относится к таким людям с пониманием.

Шац уехал из России вскоре после начала специальной военной операции. Он попал в реестр иностранных агентов из-за распространения сообщений и материалов в запрещенных в РФ зарубежных соцсетях и на интернет-платформах, а также в российских соцсетях. Летом прошлого года комик прятался от иранских обстрелов в здании российского консульства.