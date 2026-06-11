«Рада вдохновлять»: Стрелец похвалила Собчак за троллинг

Журналистка Надежда Стрелец похвалила коллегу Ксению Собчак после того, как та выложила в соцсетях снимки в морковном платье, которое стало причиной модного скандала между редактором Ксенией Чилингаровой и Стрелец. В Telegram-канале она назвала фотографии «очень талантливым троллингом».

Ксения Анатольевна — огонь! Рада вас вдохновлять. Этот кейс — яркий пример, что если бренды выберут сотрудничество со мной, они получат поддержку всей индустрии бесплатно, включая Собчак. Без иронии — это очень талантливый троллинг, — написала Стрелец.

Журналистка появилась в платье морковного оттенка на Каннском фестивале, Чилингарова — на вечеринке журнала. Публика, пишет Womanhit, раскритиковала образ Надежды, а Ксению, наоборот, засыпала комплиментами. Вся история выросла из неудачного комментария об образе Стрелец, чьего-то комплимента в адрес Чилингаровой и репоста, который превратился в повод для конфликта.

Ранее Собчак появилась на Петербургском экономическом форуме в черных гольфах с подтяжками. На ней был молочный укороченный жакет с красной отделкой и декоративными элементами, а также юбка в полоску до колена. Образ Собчак был дополнен красным галстуком и стильными броги. Телеведущая предпочла гладкий хвост с пробором посередине и классические очки.