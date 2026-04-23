Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше

Жители прифронтового Богодухова в Харьковской области Украины массово покидают город, ливанская журналистка Амаль Халил погибла после удара Израиля по дому на юге Ливана, в России на 30% выросло число вейперов с «попкорновой» болезнью — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Украинцы начали массово убегать из приграничного Богодухова

Стихийная эвакуация началась в городе Богодухове в Харьковской области Украины. Как сообщает издание «Страна», жители массово покидают город, в соцсетях пишут о панике. По их словам, работает только один супермаркет, остальное все закрыто, заправки также не функционируют.

Спикер 14-го корпуса ВСУ, который удерживает этот участок фронта, заявил, что ситуация остается сложной. Богодухов расположен примерно в 25 км от границы с Россией, к северо-востоку от Харькова.

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что большинство жителей прифронтовых районов Харьковской области отказываются эвакуироваться на Украину. По его словам, люди зачастую хотят перейти на российскую сторону.

«Однако ВСУ целенаправленно препятствуют таким переходам, нанося смертельные удары FPV-дронами по мирным гражданам. В результате этих атак погибают и получают ранения безоружные гражданские», — сказал Лисняк.

Фото: Социальные сети

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского тем временем обсуждает возможность отмены разрешения на выезд из страны для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет. Ранее выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен, эту норму частично отменили в прошлом году.

«Ходят разговоры на Банковой (улица в Киеве, где расположен офис Зеленского. — NEWS.ru) о том, чтобы отменить эту норму (разрешающую выезд за границу молодым людям. — NEWS.ru). Такие разговоры идут», — сказал Разумков.

По его словам, с августа прошлого года Украину покинули около 400 тыс. молодых людей. При этом на фоне обсуждений возможного снижения возраста для мобилизации страну стали покидать даже те, кто прежде не собирался этого делать.

Ливанская трагедия: Израиль убил журналистку

Ливанская журналистка Амаль Халил погибла после удара Израиля, сообщил Reuters. Женщина находилась в доме на юге Ливана. По данным агентства, здание подверглось нескольким атакам. Сначала был уничтожен автомобиль женщины, а после удары пришлись по самому дому, полностью его разрушив.

Спасатели во время разбора завалов смогли извлечь Халил из-под обломков. Журналистку доставили в медицинское учреждение, однако к моменту прибытия женщина скончалась.

Также в ливанском поселении Тайри спасателям удалось эвакуировать одну из двух раненых журналисток после авиаудара. Доступ к месту происшествия был затруднен из-за разрушенной дороги и ограничений, введенных на территории.

«После того как стало возможным проехать до места удара в Тайри, была эвакуирована журналистка Зейнаб Фарадж, она была доставлена в больницу, и уже проведена успешно первая операция», — сказано в сообщении ливанской службы скорой помощи.

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гибель журналистки Халил из издания Al Akhbar — это жестокое убийство, которому нет оправдания. По словам дипломата, взрыв был такой силы, что ее тело с трудом извлекли из-под завалов рухнувшего многоэтажного дома. Коллега погибшей Фарадж получила тяжелые травмы.

«Таковы уродливые личины воспетого Западом миропорядка, основанного на неписаных „правилах“, а другими словами — на лжи, пренебрежении международным правом, вседозволенности, культе насилия и вере в свою исключительность», — написала дипломат.

«Попкорновая» эпидемия: болезнь вейперов косит молодежь

Telegram-канал SHOT сообщил, что число заболевших «попкорновой» болезнью вейперов в России выросло на 30% за последний год. В материале сказано, что в группе риска подростки и молодежь до 35 лет. У них развиваются заболевания легких — EVALI и облитерирующий бронхиолит.

Как пишет канал, EVALI развивается быстро, но поддается лечению, а бронхиолит может прогрессировать годами, приводя к необратимой дыхательной недостаточности. Болезнь начинается с легкого кашля, на который редко обращают внимание, затем появляется одышка, иногда поднимается температура. Однако вейперы обращаются за помощью слишком поздно, когда симптомы уже начинают серьезно мешать нормальной жизни.

По информации канала, рост числа случаев связан не только с увеличением количества курильщиков, но и с тем, что медики просто стали чаще распознавать эти патологии. Первый случай «попкорновой» болезни в России был зафиксирован в 2025 году у подростков из Томска.

Помимо поражения легких, никотин, который попадает в организм через вейпы, при длительном употреблении снижает когнитивную гибкость, ухудшает память и способность к планированию. По словам врача-терапевта Екатерины Сысоевой, в краткосрочной перспективе вещество действительно может давать концентрацию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Но при длительном употреблении формируется обратный эффект: снижается когнитивная гибкость, ухудшается память и способность к планированию. Никотин в составах вейпов также воздействует на нейромедиаторы, а дополнительные химические вещества могут оказывать токсическое влияние на клетки мозга», — сказала Сысоева.

Председатель ГД Вячеслав Володин в свою очередь сообщил, что Госдума планирует уже в мае принять решение о передаче регионам права запрещать продажу вейпов. Он отметил, что соответствующая поправка в закон уже находится на рассмотрении парламента.

«В настоящее время на рассмотрении Государственной думы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продажи вейпов», — написал Володин.

