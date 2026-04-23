Задержали у подъезда: учителя танцев подозревают в растлении ученицы

В Иркутской области заключили в СИЗО тренера по танцам. Против мужчины завели дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Заявление на педагога написала мать одной из воспитанниц, а коллеги вступились за учителя. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Педагог из школы танцев

Вихоревка — небольшой город с населением чуть более 20 тыс. человек в Братском районе Иркутской области. Тем не менее здесь есть места, где дети могут развивать свои творческие навыки. Одно из них — школа танцев.

22 апреля издание IRK.ru сообщило, что в этой школе танцев задержали одного из педагогов — мужчину с 35-летним опытом преподавания. Эту информацию уже подтвердили журналистам в управлении Следственного комитета по региону. Уголовное дело возбуждено по статье об иных насильственных действиях сексуального характера.

Заявление на мужчину написала мать шестилетней воспитанницы. Она утверждает, будто подозреваемый трогал девочку за интимные части тела во время занятий по растяжке.

Арестовали у подъезда

При этом в СМИ шумиху вокруг этой ситуации подняли коллеги задержанного преподавателя. В его защиту выступил руководитель ансамбля бального танца «Академик» Максим Скоморовский.

«Все тренеры в шоке, потому что это очень добрый и заботливый человек, хороший тренер, никогда ни в чем таком не был замечен. Работает в этой сфере уже 35 лет. Его арестовали прямо около подъезда, и вот уже два месяца он находится в СИЗО. У него дома провели обыски и другие необходимые следственные действия, ничего противозаконного не нашли», — утверждает Скоморовский.

«Интересно, как тетя к этому отнеслась»

По словам Скоморовского, судебное заседание по делу должно пройти в июне 2026 года. Городской паблик «Иркутск l Новости» пишет, что преподаватель находится в СИЗО уже два месяца, а по инкриминируемой статье ему грозит до 20 лет колонии.

Один из сотрудников недоумевает, комментируя ситуацию: «А как учить танцам и не трогать?»

В паблике «Иркутск l Новости» опубликован отрывок из письма арестованного педагога. В нем он выражает благодарность всем, кто его поддерживает, и переживает за информацию на электронных устройствах.

«Переживаю о рабочей ценной информации, видео и аудиозаписях. Как бы не стерли случайно. Изъяли много видеоэлектроники, телефоны, видеокассеты, внешние накопители, флешки, карты памяти и т. д. Очень сильно скучаю по своей работе, нашему коллективу, своим воспитанникам», — пишет арестант.

Также мужчина переживает о том, как на его арест отреагировала родная тетя и как его будет защищать адвокат, предоставленный государством.

«Не знаю, дошла ли информация обо мне до тети. Интересно, как она ко всему отнеслась. Что думает и что посоветовала бы? Что вы посоветуете: брать платного адвоката или нет? Бесплатно никто ничего делать не будет. Всем очень благодарен, кто на моей стороне и верит в меня. Уверен, что дети и родители тоже не отвернулись от меня», — заключает педагог.

