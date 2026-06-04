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04 июня 2026 в 15:20

Замглавы МИД России заявил о потенциале Азербайджана в Евразии

Галузин: Азербайджан может стать одним из ключевых транспортных узлов Евразии

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Азербайджан способен стать одним из ключевых транспортно-логистических узлов большого евразийского пространства, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума. Он подчеркнул, что российская сторона нацелена на гармоничное и взаимодополняющее сопряжение на Южном Кавказе всех широтных и трансконтинентальных магистралей, передает корреспондент NEWS.ru.

И, соответственно, в случае успешного решения этой задачи Азербайджан, граничащий с Россией, способен стать одним из ключевых транспортно-логистических узлов большого евразийского пространства, — сказал Галузин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает необходимым перезапустить полноценное сотрудничество с Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере после образовавшейся паузы. Дипломат подчеркнула нацеленность российской стороны на развитие комплекса двусторонних связей, что соответствует интересам двух государств.

Прежде спецпредставитель президента РФ Борис Титов сообщил, что Россия будет замещать армянскую сельскохозяйственную продукцию азербайджанской. По его словам, такая перспектива связана с возможностями поставщиков Азербайджана.

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