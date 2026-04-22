Представлялся электриком: астраханский педофил изнасиловал 11 детей

Надругавшийся над 11 детьми россиянин отсидел свой срок и продолжает жить обычную жизнь. NEWS.ru рассказывает историю Андрея Селезнева.

Переклинило после армии

Андрей Селезнев родился в 1974 году в Астрахани и был третьим ребенком в семье. По воспоминаниям отца, мальчик рос добрым, внимательным и трудолюбивым. В младших классах он хорошо учился, однако к подростковому возрасту утратил интерес к образованию, пишет aif.ru.

После школы Селезнев был уличен в квартирной краже и получил три года лишения свободы. Освободившись условно-досрочно, он отправился служить в армию. После возвращения в 1994 году переехал в город Шахты к отцу. Там он окончил водительские курсы ДОСААФ и даже строил планы по созданию семьи. Однако с работой не складывалось.

Спустя всего месяц после возвращения из армии, по его собственным словам, у него «что-то переклинило». Тогда и было совершено первое тяжкое преступление: жертвой стал мальчик 10–12 лет, которого Селезнев заманил в подвал под предлогом помощи и подверг насилию.

11 изнасилований

В середине 1990-х годов Селезнев, получивший прозвище Электрик, начал систематически совершать преступления в Ростовской и Астраханской областях. Всего на его счету — 26 эпизодов, включая кражи, грабежи и разбойные нападения. В 11 случаях преступления сопровождались насилием в отношении несовершеннолетних.

Педофил действовал по тщательно выстроенной схеме. Преступник наблюдал за детьми на улице, обращая внимание на тех, у кого были ключи от квартиры. Убедившись, что ребенок остается дома один, он запоминал адрес и спустя некоторое время приходил, представляясь сотрудником электрослужбы. Утверждал, что нужно проверить счетчики. Если уговоры не помогали, проникал в квартиру через окна или балконы.

Попав внутрь, он заставлял детей показывать, где хранятся деньги и ценности. Размер добычи был разным: от незначительных украшений до крупных сумм. При этом, как отмечали следователи, трудно было определить, что являлось первичным мотивом — корысть или насилие. Сам Селезнев говорил, что во время преступлений испытывал неконтролируемое возбуждение, из-за чего грабежи перерастали в более тяжкие деяния.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Отсидел и стал таксистом?

В марте 1995 года Селезнева удалось задержать в Шахтах после звонка испуганной девочки. Однако из-за халатности сотрудников милиции он сумел сбежать прямо по дороге в отделение, избавившись от части улик.

После побега началась масштабная оперативная работа под руководством подполковника милиции Татьяны Мацневой. Были проанализированы сотни уголовных дел, составлен психологический портрет преступника, отработаны тысячи ориентировок.

Летом того же года след привел в Астрахань, где произошла серия аналогичных преступлений. Селезнев пытался скрыться в родном городе, но уже через девять дней после побега вновь совершил нападение. Окончательно задержать его удалось только 12 ноября 1996 года в Шахтах, на остановке «Центральный рынок».

В ходе обысков у его знакомых были обнаружены вещи, похищенные за несколько лет до этого: видеомагнитофон, сувенирная бутылка из-под дорогого алкоголя, редкий японский магнитофон. На следствии Селезнев вел себя вызывающе и не выражал раскаяния.

16 февраля 1999 года Ростовский областной суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Экспертиза признала его вменяемым.

Отбыв наказание, Селезнев вышел на свободу. В одном из телевизионных интервью он принес извинения жертвам, однако его дальнейшая судьба остается неизвестной. По некоторым данным, в 2015 году он работал таксистом в Ростове.

