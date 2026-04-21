Насиловал у могил: педофил 11 лет скрывался от следствия

В Перми отправили под стражу мужчину, который 11 лет скрывался от следствия. Его подозревают в серии преступлений, среди которых изнасилование несовершеннолетней. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

Две статьи

Сейчас подозреваемому 51 год. Следствие считает, что он виновен в преступлениях против половой неприкосновенности и разбойном нападении с применением ножа.

«Следователем Пермского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России местному жителю 1975 года рождения предъявлено обвинение в совершении трех преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности (ч. 1 ст. 132 УК РФ, ч. 2 ст. 132 УК РФ, ч. 4 ст. 132 УК РФ), а также разбойном нападении с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ)», — рассказали в управлении СКР Прикамья.

Насиловал на кладбище

Всего подозреваемому вменяют три эпизода, произошедшие в 2014 и 2015 годах. В одном из них от сексуального насилия пострадала несовершеннолетняя.

По версии следствия, в октябре 2014 года в Мотовилихинском районе мужчина пытался ограбить женщину, угрожая ножом, а затем надругался над ней. Спустя три месяца в Индустриальном районе он проследовал за несовершеннолетней в квартиру и изнасиловал ее. А в июле 2015 года на Егошихинском кладбище надругался над женщиной, угрожая убийством.

Ранее судим за убийства

По данным следствия, задержанный ранее уже был дважды судим за убийства. Сейчас он заключен под стражу, назначены экспертизы, расследование продолжается. Сейчас в деле уже насчитывается более сотни томов.

«Несмотря на то, что на первоначальном этапе раскрыть преступления не удалось, системная и наступательная работа следователей-криминалистов регионального управления СКР, оперативных сотрудников УУР ГУ МВД России по Пермскому краю и ОУР УМВД России по г. Перми позволила установить личность фигуранта в апреле 2026 года. Им оказался местный житель, ранее дважды привлекавшийся к уголовной ответственности за убийства. Мужчина был задержан», — подчеркнули в СКР.

В ведомстве отметили, что мужчина может быть причастен к ряду других аналогичных преступлений. Следователи просят всех, кто пострадал от преступлений, обратиться по телефонам: 8 (342) 296-28-25 или 8 (342) 249-54-55.

Читайте также:

«Я хотела, чтобы он умер»: падчерица посадила отчима-педофила на 15 лет

Пленница мафиози: россиянка оказалась в заложниках после отдыха на Бали

Долгожданный сын-рецидивист: мужчина изнасиловал мать после освобождения

Изнасиловал падчерицу у трупа жены: изувер устроил месиво в семье беженцев

Мать 4 часа реанимировала мертвую дочь: история убийства Елены Шуровой