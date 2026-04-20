Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 17:00

Пленница мафиози: россиянка оказалась в заложниках после отдыха на Бали

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Семья из Подмосковья надеется вызволить родственницу из плена индонезийского мафиози. Девушка не может покинуть азиатскую страну уже несколько недель после того, как ее сняли с рейса люди, нанятые криминальным авторитетом. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

«Люди непростые»

В Индонезии пропала уроженка подмосковного города Раменское 38-летняя Наталья Рукавишникова. Мать девушки рассказала, что дочь уехала в Джакарту вместе с подругой в январе. Там она планировала пробыть примерно три месяца, но в апреле так и не вернулась домой, пишет aif.ru.

Близкие рассказали журналистам, что в день вылета Наталью насильно сняли с рейса. Люди, которые это сделали, по информации родственников, действовали по указке местного криминального авторитета.

«Люди, которые забрали ее прямо из самолета, непростые. Как мы поняли, этот человек относится к индонезийскому криминалитету. Местная мафия», — рассказал брат пропавшей россиянки.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на мать россиянки Светлану утверждает, что девушка громко кричала и сопротивлялась в момент, когда ее насильно снимали с рейса. После похищения у девушки отняли телефон.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Проигрался в казино

По словам брата девушки, индонезиец забрал у Натальи паспорт и запер ее у себя дома. Ему удалось связаться с сестрой, но, по убеждениям близких, даже обращение в местную полицию вряд ли поможет ситуации. У похитителя есть связи во всех силовых структурах страны.

Сейчас похититель разрешает ей изредка звонить матери по видеосвязи. При этом вскоре он пообещал девушке свозить ее в российское посольство, чтобы продлить визу.

Родственники уже обратились за помощью в посольство России в Индонезии. Девушка успела сфотографировать документы похитителя и отправить снимки матери.

По словам родных, девушку должны повезти в посольство для продления визы 23 мая. Родственники опасаются, что даже покупка обратного билета не поможет: благодаря связям мужчина сможет узнать рейс и номер места Натальи в самолете, пишет РЕН ТВ.

RT отмечает, что в последнее время в переписке с дочерью к матери обращаются на «вы», что нехарактерно для Натальи, поэтому семья думает, что кто-то общается за девушку через переводчик.

По данным Telegram-канала Baza, похитители требуют от родственников деньги. С аккаунта Натальи они пишут, что девушка живет с обеспеченным человеком, но тот проиграл деньги в казино. Поэтому у него отобрали и дом, и машины. В связи с этим девушка якобы просила перевести деньги на съем квартиры и на еду.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Женская энергия»

Журналистам удалось установить, что Рукавишникова — блогер и наставник по раскрытию потенциала «женской энергии». В последний раз она выходила на связь с подписчиками своего Telegram-канала 28 марта. В тот день девушка опубликовала несколько видео из спа-комплекса на Бали. Она рекомендовала аудитории приехать на остров ради ритуальных энергетических практик.

Наталья активно делилась в блоге кадрами из своих путешествий. За последнее время она успела исколесить почти всю Индонезию, а до этого побывала во Франции, Египте, ОАЭ и других странах. Девушка хвалилась, что перед ней мужчины начинают себя вести особенным образом из-за ее навыков обольщения.

Наталья в разводе. У нее есть ребенок, которому 10 лет.

Читайте также:

Общество
Подмосковье
Индонезия
Россия
похищения
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.