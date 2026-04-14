Приютили педофила на кухне: продавец табачки растлевал дочку

В Москве задержали продавца табачного магазина, подозреваемого в растлении малолетней дочери. NEWS.ru рассказывает, как удалось выявить педофила и что ему грозит по инкриминируемой статье.

Жила на пособия от государства

В двухкомнатной квартире на юге Москвы проживала семья с пятью детьми разного возраста, младшему из которых было всего несколько месяцев, пишет MK.RU.

Мать детей, по данным источников, относится к категории неблагополучных родителей. В воспитании детей активно принимала участие бабушка. По данным источников, семья существовала на детские пособия.

Автомеханик из наркодиспансера

Около 10 лет назад женщина, будучи беременной от другого мужчины, вышла замуж за москвича-автомеханика, состоявшего на учете в наркологическом диспансере.

После рождения девочки мужчина ее удочерил. Через год брак распался: женщина вновь забеременела, мужчина продолжил вести асоциальный образ жизни и на время уехал из Москвы. За последующие годы у матери появилось еще трое детей от разных партнеров.

Приютили на кухне

Примерно год назад мужчина вернулся в столицу. Родственники не пустили его в родительскую квартиру, выдвинув ультиматум: либо он начинает лечение в специализированной клинике от зависимостей, либо ищет себе отдельное жилье.

Тогда мужчина обратился к бывшей жене, которая согласилась предоставить ему место для проживания на кухне общей квартиры, где к тому времени жили она, дети, бабушка и другие члены семьи. Параллельно мужчина устроился работать продавцом в табачный киоск.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Бабушка застала с поличным

В апреле текущего года бабушка детей стала свидетельницей сцены, когда мужчина совершал действия сексуального характера в отношении ее девятилетней внучки. Девочка также рассказала о произошедшем соседям.

В ходе опроса школьница сообщила о нескольких аналогичных эпизодах, которые, по ее словам, происходили осенью прошлого года. Мужчина показывал ей свои половые органы и предлагал их трогать.

После получения этой информации правоохранительные органы задержали 32-летнего мужчину. По факту произошедшего ведется расследование.

Родила дядю: 75-летний дед насиловал внучку, пока та не забеременела

«Никогда бы не заподозрила»: муж актрисы создавал ИИ-порно с ее участием

Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья

Просил массировать простату: начальник-старик довел сотрудницу до ПТСР

Пока бабушка была на работе: дядя насиловал племянника

Пока бабушка накрывает на стол: девочку насиловали родной отец и отчим