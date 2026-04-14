Родила дядю: 75-летний дед насиловал внучку, пока та не забеременела

В Нигере продолжается уголовное разбирательство в отношении пожилого мужчины, чья внучка сейчас вынуждена воспитывать новорожденного ребенка. Дедушка является отцом ее первенца. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Четыре жены и 40 внуков

История разворачивается в районе Машегу, населенном преимущественно нищими, но многодетными семьями. Часто дети в таких домохозяйствах остаются на попечении у старших родственников, пока родители вынуждены зарабатывать на пропитание. Так же было в семье девочки Хадизы, которой на сегодняшний день уже исполнилось 14 лет.

Она живет в доме своего деда по материнской линии с двухлетнего возраста. 75-летний Малам Муса Гадо — глава большой семьи, состоящей из четырех жен и примерно 40 внуков. Более 10 лет мир Хадизы был ограничен стенами его домохозяйства, рассказывает редакция Crusaders Radio.

Девочка с дрожащим голосом

Преступное внимание дед начал проявлять к внучке в прошлом году, во время священного месяца Рамадан. Журналисты записали интервью с пострадавшей, где девочка дрожащим голосом повествует о пережитом насилии. По ее словам, сначала дедушка изолировал ее от привычного окружения. Больше времени пострадавшая начала проводить в комнате своего родственника.

«Он позвал меня от того места, где я обычно находилась рядом с матерью, сказав, что лучше мне остаться там, где он», — поделилась девочка.

За этим последовали неоднократные сексуальные домогательства, которые продолжались до тех пор, пока она не забеременела. Когда беременность уже нельзя было скрывать, так как она была примерно на седьмом месяце, начались попытки разрешить эту ситуацию.

Ребенок пережил аборт

Сначала была попытка аборта. Хадизу вывезли из деревни в неизвестное учреждение. Там ей сделали инъекции и дали таблетки, предназначенные для прерывания беременности.

После этого девочку начало трясти, а затем открылось обильное кровотечение. Несовершеннолетняя рассказывает, что была уверена: она не переживет эти сильные боли. Однако процедура не удалась, и ребенок выжил.

ДНК-тест

Затем престарелый педофил решил обеспечить себе защиту перед лицом закона и сфабриковал альтернативную историю этой беременности. Малам Муса указал на местного парня из малообеспеченной семьи, утверждая, что именно он виновен в беременности внучки. Хадиза не стала лгать следователям и заверила, что даже не знает этого парня и никогда в жизни с ним не встречалась.

Когда история с ложным обвинением развалилась, Муса пытался отделаться от полиции взяткой. Он предложил правоохранителям 2 млн найр (около 112 тыс. рублей). Но пострадавшая внучка была настроена наказать своего насильника. Она продолжала ходить на эфиры и рассказывать о пережитом.

Столкнувшись с невозможностью доказать или опровергнуть отцовство одними лишь словами, все стороны согласились на ДНК-тест. Результаты, опубликованные в марте, были однозначными: Малам Муса Гадо является биологическим отцом ребенка, которого вынашивала Хадиза, поскольку тест показал вероятность отцовства в 99,9999%.

Молодая мама не видит будущего

Тем временем Хадиза продолжает воспитывать своего сына, которого назвала Мухаммадом. Сейчас мальчику примерно месяц. При этом девочка признается, что пока находится в глубоком стрессе из-за пережитого и не представляет, как сложится ее будущее.

Издание The Nation отмечает, что закон Нигерии о правах ребенка 2003 года четко гласит: сексуальное насилие над несовершеннолетним является серьезным преступлением, а за инцест предусмотрены еще более суровые наказания. Тем не менее обеспечение соблюдения закона в сельских районах часто зависит от настойчивости жертв и смелости нескольких журналистов и активистов.

Читайте также:

«Никогда бы не заподозрила»: муж актрисы создавал ИИ-порно с ее участием

Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья

Просил массировать простату: начальник-старик довел сотрудницу до ПТСР

Пока бабушка была на работе: дядя насиловал племянника

Пока бабушка накрывает на стол: девочку насиловали родной отец и отчим