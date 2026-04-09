Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 11:52

Пока бабушка была на работе: дядя насиловал племянника

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Вологодской области завершился суд над местным жителем, который на протяжении двух месяцев насиловал несовершеннолетнего племянника. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Племянник младше 14 лет

Криминальная история разворачивалась в городе Череповце с населением почти 300 тыс. человек. Фигурантом дела оказался местный 40-летний мужчина, а его жертвой стал мальчик младше 14 лет — родной племянник.

Установлено, что мужчина жил в одной квартире с ребенком и своей матерью. Насилие сексуального характера и другие издевательства продолжались почти два месяца.

«Как установлено судом, в период с конца октября 2024 года по середину декабря 2024 года подсудимый, проживая в одной квартире вместе со своим племянником, который на тот момент не достиг 14-летнего возраста, совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера», — рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

Заставлял раздеваться

При вынесении вердикта учитывалось, что мужчина использовал существенную разницу в возрасте и физическое превосходство, продолжая свои издевательства.

«Заставлял потерпевшего раздеваться, угрожал нанесением ударов по голове и убийством, а также совершал иные действия сексуального характера, причиняя ребенку физическую боль и нравственные страдания», — говорится в отчете служителей Фемиды.

Преступления совершались в ночное время, когда бабушка несовершеннолетнего, также проживавшая с ними в одной квартире, находилась на работе.

Восемь лет для педофила

Полный состав обвинения, которое было предъявлено фигуранту дела, звучал так: иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, соединенные с угрозой убийством, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следователи, кроме работы с пострадавшим, также опросили свидетелей: педагогов мальчика, работавшего с ним психолога и сотрудников полиции, которые проводили первичный сбор доказательств. Также были изучены телефонные звонки с аппарата осужденного.

«Экспертизы подтвердили, что потерпевший в силу возраста и сформированного чувства страха не мог понимать значение совершаемых в отношении него действий и не мог оказывать сопротивление», — заключил суд.

В итоге растлителя приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Первый год срока мужчина проведет в тюрьме. Также педофил обязан выплатить пострадавшему 250 тыс. рублей в порядке компенсации морального вреда.

Общество
педофилы
педофилия
изнасилования
насилие
преступления
Россия
Вологодская область
криминал
Происшествия
Владимир Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, станет ли Путин встречаться с Зеленским в США
Специалисты по отлову спасли собаку с крыши магазина в Бурятии
Украина и Норвегия готовят теракты против российских судов
Двух поисковых собак отряда «ЛизаАлерт» жестоко убили во время тренировки
Депутат из Ангарска потребовала открытости при строительстве ТКО
Россия впервые официально отмечает штурм Кенигсберга
Шведский самолет внезапно пролетел вдоль российско-финской границы
Песков рассказал о подготовке контактов Путина с одним азиатским лидером
В Кремле ответили на вопрос об угрозах со стороны России
Почти 350 приусадебных участков и мост подтопило в одном регионе
В Москве пошел первый апрельский снег
Озвучен циничный план США и Израиля во время перемирия на Ближнем Востоке
Песков: Россия будет защищать свои интересы от пиратов в морях
В Кремле указали на добрые намерения России в отношении других стран
Стало известно, решил ли Путин объявить пасхальное перемирие
Основатель Celebro Media сбежал в Британию и получил четыре года заочно
Политолог объяснил, почему Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным
Экс-замглавы «Центра поддержки» Шестаков получил 12 лет колонии за хищение
Сидящему в СИЗО из-за ртути депутату отказали в освобождении под залог
Житель Мурманска дважды украл сыр из одного магазина
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.