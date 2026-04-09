Пока бабушка была на работе: дядя насиловал племянника

В Вологодской области завершился суд над местным жителем, который на протяжении двух месяцев насиловал несовершеннолетнего племянника. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Племянник младше 14 лет

Криминальная история разворачивалась в городе Череповце с населением почти 300 тыс. человек. Фигурантом дела оказался местный 40-летний мужчина, а его жертвой стал мальчик младше 14 лет — родной племянник.

Установлено, что мужчина жил в одной квартире с ребенком и своей матерью. Насилие сексуального характера и другие издевательства продолжались почти два месяца.

«Как установлено судом, в период с конца октября 2024 года по середину декабря 2024 года подсудимый, проживая в одной квартире вместе со своим племянником, который на тот момент не достиг 14-летнего возраста, совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера», — рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

Заставлял раздеваться

При вынесении вердикта учитывалось, что мужчина использовал существенную разницу в возрасте и физическое превосходство, продолжая свои издевательства.

«Заставлял потерпевшего раздеваться, угрожал нанесением ударов по голове и убийством, а также совершал иные действия сексуального характера, причиняя ребенку физическую боль и нравственные страдания», — говорится в отчете служителей Фемиды.

Преступления совершались в ночное время, когда бабушка несовершеннолетнего, также проживавшая с ними в одной квартире, находилась на работе.

Восемь лет для педофила

Полный состав обвинения, которое было предъявлено фигуранту дела, звучал так: иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, соединенные с угрозой убийством, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следователи, кроме работы с пострадавшим, также опросили свидетелей: педагогов мальчика, работавшего с ним психолога и сотрудников полиции, которые проводили первичный сбор доказательств. Также были изучены телефонные звонки с аппарата осужденного.

«Экспертизы подтвердили, что потерпевший в силу возраста и сформированного чувства страха не мог понимать значение совершаемых в отношении него действий и не мог оказывать сопротивление», — заключил суд.

В итоге растлителя приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Первый год срока мужчина проведет в тюрьме. Также педофил обязан выплатить пострадавшему 250 тыс. рублей в порядке компенсации морального вреда.

