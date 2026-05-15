Мать-педофилка совращает сына-инвалида: СКР начал проверку под Иркутском

В Иркутской области начали проверку в отношении семьи, где, по данным правозащитницы, насилуют малолетнего ребенка с инвалидностью. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Пятеро детей

Правозащитница Анна Тажеева рассказала «Осторожно Media» о многодетной семье, в которой супруги растлевают мальчика с инвалидностью. Происходит это в селе Нижняя Слобода Иркутской области.

Знакомые семейства рассказали правозащитнице, что матери больного ребенка 46 лет. Всего в семье воспитываются пятеро детей, четверо из которых несовершеннолетние. Всего три дочери и два сына. Вместе с женщиной живет ее любовник. Живут они на детские пособия и заработок сожителя. В доме постоянно распивают алкоголь.

Жуткое видео

По словам Тажеевой, к ней обратилась пользовательница соцсети «Одноклассники» Ирина после того, как получила от упомянутой матери пятерых детей жуткое видео. При этом Ирина не знакома с жительницей Нижней Слободы. Та, вероятно, делала рассылку провокационного видео рандомно.

В кадре мать занималась групповым оральным сексом со своим любовником и шестилетним сыном-инвалидом одновременно. Вместе с тем она прикрепила еще одно видео, где представляет себя в обнаженном виде. Ирину шокировал контент — она удалила переписку и заблокировала аккаунт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Лишить родительских прав и наказать»

Тажеева опасается, что даже в случае, если вина женщины будет доказана, есть риск, что ее выпустят по УДО как многодетную мать. Правозащитница сетует, что до этого другие СМИ отказывались брать эту историю из-за цензуры.

«Я бы сейчас очень хотела посмотреть, как черный микроавтобус с красной полосой с надписью „Следственный комитет“ увозит эту мразь в СИЗО, а детей забирают в реабилитационный центр для детей, подвергшихся насилию», — пишет Тажеева в своем Telegram-канале.

Журналистка Ксения Собчак, публикуя эту историю в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», обращается к председателю СКР и новому президентскому омбудсмену.

«Я прошу главу СК РФ Александра Бастрыкина, главу СК Иркутской области Виктора Семенова и уполномоченного по правам человека Яну Лантратову немедленно провести проверку по факту произошедшего, если насилие подтвердится — лишить родительских прав и наказать по всей строгости закона. И спасти детей», — пишет Собчак.

Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доследственная проверка

15 мая в управлении СКР по Иркутской области отчитались о начале доследственной проверки. Следователи выехали на место происшествия.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлен материал о том, что 46-летняя жительница села Нижняя Слобода Жигаловского района вместе с сожителем совершает противоправные действия в отношении 6-летнего ребенка. По данному факту Жигаловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СК, следователей-криминалистов и сотрудников полиции. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление достоверности информации, всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение», — рапортовали в СКР.

Анна Тажеева подтвердила, что детей уже изъяли из семьи, а дом оцепили. Оказалось, что ранее женщину уже лишали родительских прав в отношении старших детей.

«СК работает уже по делу. Выехали на место. Дом оцепили. Детей забрали. В отношении матери ранее было принято решение о лишении родительских прав в отношении двух старших детей. Отец детей проживает отдельно», — написала Тажеева.

Читайте также:

На глазах у сына: мужчина убил жену и зарезал изнасилованную падчерицу

Зарезал падчерицу перед свадьбой: мужчина сел на 20 лет за двойное убийство

Растление во время тихого часа: муж директрисы детсада оказался педофилом?

Палец отрезали и затолкали в колготки: садистки пытали ребенка в детсаду

Педиатр оказался педофилом: женщина сдала врача следствию