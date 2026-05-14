14 мая 2026 в 14:45

Палец отрезали и затолкали в колготки: садистки пытали ребенка в детсаду

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Махачкале продолжают разбирательство в детском саду, откуда двухлетний ребенок вернулся без одного пальца на ноге. Воспитатели не просто проявили халатность, а фактически дорезали поврежденный палец. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Девочка без пальца

В Махачкале в детском саду двухлетняя девочка лишилась пальца на ноге. Инцидент произошел утром 8 мая.

Сотрудники сада не вызвали скорую помощь вовремя, но и ничего не рассказали родителям, когда те забирали ребенка. Когда семья обратилась в больницу, им сказали, что пальца девочка лишилась за 2–3 часа до того, как они пришли к врачам.

Дедушка девочки рассказал, что по пути домой ребенок жаловался на боль в ноге. Дома из колготок выпал фрагмент пальца. Как именно девочка его лишилась, неизвестно. Согласно предварительной версии, один из детей случайно прищемил дверью мизинец на ноге девочки, из-за чего палец оторвался.

По данным Telegram-канала SHOT, воспитатели не просто не вызвали скорую, а дорезали пальчик, который начал отрываться после травмы, и просто спрятали его в колготки.

Дети боятся возвращаться в сад

Как рассказали SHOT родители, которые водят детей в злополучный сад, другие малыши видели, что произошло с девочкой. Дети плакали и кричали от страха, а теперь очень боятся идти в сад.

14 мая, по рассказу одной из мам, воспитатели ясельной группы бойкотировали занятия. Они не пустили детей в группу.

При этом отец пострадавшего ребенка рассказал, что воспитательницы извинились перед семьей за произошедшее.

«Они просили у нас прощения, но не признаются в содеянном, тогда за что их прощать? Всякое бывает, случилось, но они должны были рассказать нам, родителям, все, как было. Пусть докажут, что они не делали этого. Лишилась фаланги, то есть практически пальца нет», — сказал он.

Арест и уголовное дело

Двух воспитателей и няню арестовали. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Управление образования Махачкалы тем временем организует внеплановую проверку всех детских садов в региональной столице. В том числе оценят психологическое состояние работников дошкольных учреждений.

«С сегодняшнего дня во всех дошкольных учреждениях начнется внеплановая проверка. Будет оцениваться не только профессионализм сотрудников, но и их психологическое состояние, отношение к детям, умение работать в стрессовых ситуациях», — заявила начальник управления Шаганэ Баймурзаева.

