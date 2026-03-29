29 марта 2026 в 18:24

В Махачкале определили судьбу детских садов на фоне разгула стихии

ЦУР Дагестана: детские сады Махачкалы штатно продолжат работу с 30 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Детские сады Махачкалы продолжат работу в штатном режиме с 30 марта, несмотря на последствия сильных ливней в регионе, сообщили в Центре управления регионом Республики Дагестан. По данным ведомства, все дошкольные учреждения работают без сбоев.

Детские сады Махачкалы завтра продолжат работу в штатном режиме. Несмотря на последствия обильных осадков, дошкольные образовательные учреждения каспийской столицы работают без сбоев, — говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Шаганэ Баймурзаевой, учреждения обеспечены питьевой водой и всем необходимым для полноценного функционирования. Профильные службы провели мониторинг состояния зданий и коммуникаций, никаких сбоев не зафиксировано. Ситуация находится под контролем, работа идет в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что собак из приюта в Дагестане едва не унесло потоками воды после сильных осадков. Животные оказались в ловушке, когда клетки и вольеры начали уходить под воду. На помощь пришли местные жители: они на руках вынесли промокших животных.

Россия
Дагестан
детские сады
ливни
