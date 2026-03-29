В Махачкале определили судьбу детских садов на фоне разгула стихии ЦУР Дагестана: детские сады Махачкалы штатно продолжат работу с 30 марта

Детские сады Махачкалы продолжат работу в штатном режиме с 30 марта, несмотря на последствия сильных ливней в регионе, сообщили в Центре управления регионом Республики Дагестан. По данным ведомства, все дошкольные учреждения работают без сбоев.

По словам заместителя мэра Шаганэ Баймурзаевой, учреждения обеспечены питьевой водой и всем необходимым для полноценного функционирования. Профильные службы провели мониторинг состояния зданий и коммуникаций, никаких сбоев не зафиксировано. Ситуация находится под контролем, работа идет в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что собак из приюта в Дагестане едва не унесло потоками воды после сильных осадков. Животные оказались в ловушке, когда клетки и вольеры начали уходить под воду. На помощь пришли местные жители: они на руках вынесли промокших животных.