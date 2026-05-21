В Европе выступили с жестким предупреждением по Украине Туск: НАТО может пойти на решительные меры из-за обострения конфликта на Украине

НАТО может пойти на жесткие шаги при дальнейшем развитии конфликта на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Как передает телеканал Sky News, польский политик допустил, что ситуация вокруг российско-украинского кризиса действительно может ухудшиться.

Конфликт между Россией и Украиной вскоре может привести к ситуации, когда нам (НАТО, — NEWS.ru) придется дать решительный ответ, — заявил Туск.

Ранее премьер-министр указывал, что Польша не фиксирует переброску американских войск из Германии на восточный фланг НАТО. По его словам, Варшава заинтересована в сохранении прочных трансатлантических связей и единства внутри Европы. Он добавил, что внутренние разногласия в Альянсе могут привести к негативным последствиям.

До этого Туск отмечал, что Польша и Франция продолжат взаимодействие по вопросам ядерного сдерживания. При этом польский премьер подчеркнул, что размещение французских самолетов с ядерным оружием на территории республики не рассматривается. Обсуждения по теме безопасности и ядерного сдерживания проходили в закрытом формате.