Бригада ВСУ для «золотой молодежи» оказалась на грани краха Элитная бригада ВСУ понесла значительные потери под Сумами

158-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которую на Украине называют «элитной» и связывают с «золотой молодежью», несет серьезные потери на Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным собеседника, информацию о потерях подтверждают некрологи украинских солдат.

На Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области существенные потери несет 158-я ОМБр (отдельная механизированная бригада. — NEWS.ru) ВСУ, что подтверждают некрологи украинских националистов, — указал источник.

Ранее сообщалось, что военнослужащих 160-й бригады ВСУ перед отправкой под Сумы предупредили о крайне низких шансах выжить. У бойцов заранее взяли образцы ДНК. Биоматериалы поместили в контейнеры, которые использовали зарубежные клиники, специализирующиеся на трансплантации органов.

До этого стало известно, что распространение хантавируса среди украинских военных в Сумской области связано с большим количеством грызунов, плохими санитарными условиями. Также на ситуацию оказывает влияние ослабленный иммунитет личного состава.