Два человека стали жертвами крупного пожара в Подмосковье Воробьев: два человека погибли при пожаре в жилом доме в Лобне

Два человека погибли при крупном пожаре в жилом доме в Лобне, заявил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев в своем Telegram-канале. Кроме того, двух детей доставили в больницу из-за отравления продуктами горения, их планируют перевести в центр им. Рошаля в Красногорске. Причины пожара выясняются.

К сожалению, два человека погибли — 32-летняя женщина и 35-летний мужчина, — написал Воробьев.

Ранее пятиэтажный дом охватило пламенем в Махачкале. По информации МЧС, приехавшие на место ЧП огнеборцы установили, что у здания горела кровля. Предварительно, обошлось без пострадавших. Площадь пожара составляла около 100 квадратных метров. В министерстве уточнили, что здание нежилое, его строительство еще не завершено. К ликвидации пожара были привлечены 12 человек и три единицы спецтехники.

До этого стало известно, что 66-летняя женщина и ее пятилетний внук погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Лобне. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Одной из вероятных причин трагедии в СК назвали неисправность газового оборудования.