Еще одного российского стримера внесли в «расстрельный список» Киева Российского стримера Акулич внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Российского стримера Акулич (настоящее имя — Анна Чернюк) внесли в базу украинского сайта «Миротворец», сообщило РИА Новости. Данные блогера появились в этом ресурсе 20 мая, обвинения связаны с поддержкой СВО.

Ранее сообщалось, что российский блогер и Twitch-стример Stint (настоящее имя — Максим Шабанов) был включен в базу сайта «Миротворец». Его обвинили в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

До этого трехкратного чемпиона мира по хоккею Даниса Зарипова внесли в базу «Миротворца». Его внесение в перечень связано с обвинениями в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержкой СВО.

Кроме того, стало известно, что в базу украинского сайта были внесены участники российской рок-группы The Hatters. Уточняется, что в список попали артист Юрий Музыченко, музыкант Павел Личадеев, артист Александр Анисимов и его коллега Дмитрий Вечерин. Российская телеведущая, певица и юрист Екатерина Гордон также попала в базу «Миротворца». Персональная информация о ней была размещена на сайте 4 мая.