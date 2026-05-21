Виновник пожара в Лобне взорвал квартиру, пока «накручивал» халявный газ

В квартире в подмосковной Лобне, где произошел взрыв, в октябре прошлого года за неуплату отключили газ, пишет MK.RU. Хозяин 38-летний Александр периодически пытался открутить заглушки, чтобы снова пользоваться газом. По одной из версий, перед взрывом он повредил коммуникацию, а затем закурил.

Сам хозяин квартиры погиб от баротравмы. Перекрытия обрушились внутрь соседней квартиры, из-за чего погибла хозяйка. Ее муж успел вытащить двух дочерей — двух и 11 лет. Девочек госпитализировали с отравлением угарным газом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жертвами пожара стали 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Он принес соболезнования близким и родным погибших. Пострадавших детей планируют перевести в центр им. Рошаля в Красногорске. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ЧП. Кроме того, позже появились кадры из квартиры, где произошел взрыв.

