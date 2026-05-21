21 мая 2026 в 10:07

Каллас вызвала гнев европейских чиновников своими словами о торговле с Китаем

Politico: в ЕС раскритиковали Каллас за сравнение торговли с Китаем с раком

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
Чиновники Европейской комиссии раскритиковали главу евродипломатии Каю Каллас за сравнение с раком торговых отношений с Китаем, пишет Politico. В статье сообщается, что отношения между Европейской комиссией и Каллас обострились после критики ее слов.

Каллас сказала, что Европа видит проблему в том, как Китай ведет торговлю, но не может решить, как с этим бороться. Она предложила два варианта: либо давать больше денег своей промышленности, либо вводить строгие меры — например, следить за тем, кто и сколько инвестирует в экономику ЕС, сравнив это с «химиотерапией».

Ранее журналист с Кипра Алекс Христофору заявил, что глава Еврокомиссии может отомстить президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за беспилотников ВСУ, которые стали причиной кризиса в Прибалтике. После ситуации с украинскими дронами в Латвии и Эстонии в Евросоюзе растет раздражение действиями Киева, добавил он.

До этого американские аналитики заявили, что кандидатура Каи Каллас на роль представителя ЕС в возможных переговорах по Украине столкнулась с недоверием со стороны ряда европейских лидеров. По их словам, причиной стала ее жесткая позиция в поддержку Киева.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

