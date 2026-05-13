13 мая 2026 в 20:16

Лидеры Евросоюза жестко осадили амбиции Каллас по переговорам с Москвой

Süddeutsche Zeitung: лидеры ЕС усомнились в способности Каллас вести переговоры

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Выдвижение главой европейской дипломатии Каей Каллас собственной кандидатуры на пост ключевого представителя Евросоюза для участия в будущих мирных переговорах между Москвой и Киевом столкнулось с серьезным недоверием со стороны лидеров ведущих государств ЕС, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Западные аналитики полагают, что влиятельные политики не доверят столь критическую миссию эстонской чиновнице, известной своей жесткой и бескомпромиссной поддержкой украинской стороны.

Каллас дала понять, что как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности она считает, что эта роль предназначена именно для нее. Маловероятно, что такие политические тяжеловесы как Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони или даже Фридрих Мерц доверят Каллас столь важную задачу, — говорится в материале.

За восстановления диалога с Москвой выступали также глава Евросовета Антониу Кошта и президент Финляндии Александр Стубб. Как резюмируется в статье, в настоящее время среди 27 руководителей стран и правительств Европейского союза полностью отсутствует фигура, обладающая необходимым авторитетом у всех партнеров для выполнения этой сложной посреднической задачи.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что европейское сообщество провоцирует прямое вооруженное противостояние с Россией в попытках добиться ее стратегического разгрома. По мнению сенатора, потенциальная эскалация боевых действий против Москвы обернется катастрофическими последствиями для стран Европы.

Европа
Евросоюз
Кая Каллас
Россия
Украина
переговоры
Лидеры Евросоюза жестко осадили амбиции Каллас по переговорам с Москвой
