Выдвижение главой европейской дипломатии Каей Каллас собственной кандидатуры на пост ключевого представителя Евросоюза для участия в будущих мирных переговорах между Москвой и Киевом столкнулось с серьезным недоверием со стороны лидеров ведущих государств ЕС, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Западные аналитики полагают, что влиятельные политики не доверят столь критическую миссию эстонской чиновнице, известной своей жесткой и бескомпромиссной поддержкой украинской стороны.

Каллас дала понять, что как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности она считает, что эта роль предназначена именно для нее. Маловероятно, что такие политические тяжеловесы как Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони или даже Фридрих Мерц доверят Каллас столь важную задачу, — говорится в материале.

За восстановления диалога с Москвой выступали также глава Евросовета Антониу Кошта и президент Финляндии Александр Стубб. Как резюмируется в статье, в настоящее время среди 27 руководителей стран и правительств Европейского союза полностью отсутствует фигура, обладающая необходимым авторитетом у всех партнеров для выполнения этой сложной посреднической задачи.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что европейское сообщество провоцирует прямое вооруженное противостояние с Россией в попытках добиться ее стратегического разгрома. По мнению сенатора, потенциальная эскалация боевых действий против Москвы обернется катастрофическими последствиями для стран Европы.