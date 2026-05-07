07 мая 2026 в 14:34

В Совфеде жестко ответили на разгромные планы Евросоюза в отношении России

Сенатор Джабаров: Евросоюз нарывается на прямое военное столкновение с Россией

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 «Ярс» во время генеральной репетиции парада на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евросоюз нарывается на прямое военное столкновение с Россией, стремясь нанести стране стратегическое поражение, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он отреагировал на информацию о желании европолитиков добиться смены власти в РФ путем затягивания украинского кризиса. По его словам, возможное обострение конфликта с Москвой станет катастрофой для европейских государств.

Евросоюз хочет нанести России стратегическое поражение: это доступ к нашим природным ресурсам, возможностям и технологиям. Но цена, которую они платят за это, им мало чего стоит. Они жертвуют украинцами, бросают их в топку войны пачками. Когда они закончатся, [европейцы] начнут искать других, кто будет нам противостоять. Но все это бесполезно. Я думаю, если ЕС это вовремя не поймет, ему придется напрямую воевать с нашей страной. И здесь я не позавидую европейцам, потому что они давно не видели русских солдат на улицах Парижа, Берлина, Варшавы. Видимо, придется напомнить, что бывает, когда пытаются наказать РФ, — высказался Джабаров.

Ранее глава британского военно-морского флота Гвин Дженкинс заявил, что Великобритания и девять других стран ЕС намерены создать объединенные ВМС для противодействия России. По его словам, формирование будет действовать как дополнение к Североатлантическому альянсу.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
