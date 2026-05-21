Молдавия взяла курс на милитаризацию и постепенно отказывается от нейтрального статуса, заявил в интервью РИА Новости глава МГБ Приднестровья Валерий Гебос. Он отметил, что в республику из НАТО поступают самоходные артиллерийские установки, минометы, наступательное вооружение, а также разведывательные и ударные дроны. Системные поставки сопровождаются присутствием западных инструкторов.

Молдова продолжает курс на милитаризацию, дрейфуя в сторону отказа от статуса нейтралитета. Мы наблюдаем поступление определенного количества самоходных артиллерийских установок, минометов, различных видов наступательного оружия, а также разведывательных и ударных дронов, — сказал он.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что молдавские власти сознательно подрывают экономику Приднестровья, надеясь, что финансовые проблемы оттолкнут ПМР от Москвы. Эксперт считает, что недавний закон о поэтапном введении НДС и акцизов для тамошних заводов только усугубит положение, так как собранные налоги начнут утекать в казну Кишинева.

Кроме того, глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что введение Молдавией двойного налога парализует работу местных заводов. Бюджеты двух республик, по его словам, никак не связаны между собой.