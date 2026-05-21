21 мая 2026 в 10:13

В Приднестровье забили тревогу из-за одного решения Молдавии

Глава МГБ Приднестровья Гебос обвинил Молдавию в милитаризации

Молдавия взяла курс на милитаризацию и постепенно отказывается от нейтрального статуса, заявил в интервью РИА Новости глава МГБ Приднестровья Валерий Гебос. Он отметил, что в республику из НАТО поступают самоходные артиллерийские установки, минометы, наступательное вооружение, а также разведывательные и ударные дроны. Системные поставки сопровождаются присутствием западных инструкторов.

Молдова продолжает курс на милитаризацию, дрейфуя в сторону отказа от статуса нейтралитета. Мы наблюдаем поступление определенного количества самоходных артиллерийских установок, минометов, различных видов наступательного оружия, а также разведывательных и ударных дронов, — сказал он.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что молдавские власти сознательно подрывают экономику Приднестровья, надеясь, что финансовые проблемы оттолкнут ПМР от Москвы. Эксперт считает, что недавний закон о поэтапном введении НДС и акцизов для тамошних заводов только усугубит положение, так как собранные налоги начнут утекать в казну Кишинева.

Кроме того, глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что введение Молдавией двойного налога парализует работу местных заводов. Бюджеты двух республик, по его словам, никак не связаны между собой.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
