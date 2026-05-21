В России подкололи Зеленского одной фразой после «роскоши» Ермака в СИЗО Безпалько назвал коррупционный скандал на Украине спектаклем Зеленского

Коррупционный скандал на Украине стал спектаклем, в котором президент страны Владимир Зеленский чувствует себя уверенно, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько. Он сравнил условия содержания экс-главы офиса главы государства Андрея Ермака в СИЗО с плохими детективами.

Ну, посидел Ермак несколько суток в СИЗО и вышел. Сидел в элитном номере, даже не хочется сказать камере. Ему носили хорошую еду, — отметил Безпалько.

Эксперт обратил внимание, что у НАБУ и САП накопилось множество поводов для ареста жены Зеленского Елены, и усомнился в выборочности правосудия. Он задался вопросом, почему обвинения не предъявляют самому президенту, другим членам правительства.

Ранее стало известно, что Ермаку, обвиняемому в отмывании средств при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом, могут предъявить новое обвинение. Антикоррупционные органы намерены требовать снова отправить политика в СИЗО, откуда его ранее выпустили.

Залог за Ермака внесли семь юридических и семь физических лиц. Его выпустили из следственного изолятора за 140 млн гривен (227 млн рублей).