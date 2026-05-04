Известную российскую телеведущую внесли в базу сайта «Миротворец»

Российская телеведущая, певица и юрист Екатерина Гордон внесена в базу украинского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Персональная информация о ней была размещена на сайте в понедельник, 4 мая.

«Миротворец» обвинил телеведущую в публичной поддержке российских властей, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу, как утверждается, стало то, что Гордон в своих соцсетях открыто выступала в поддержку военной операции, а также осуждала разжигание ненависти к русским.

Ранее в базу сайта «Миротворец» был внесен президент федерации футбола Сызрани Александр Кочененко. Персональные сведения о функционере появились на портале вечером в воскресенье, 3 мая.

До этого в базу украинского сайта были внесены ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский и его коллеги. Поводом для внесения в базу стало проведение в стенах Московского архитектурного института выставки «С нами Бог!», которая посвящена ветеранам специальной военной операции.