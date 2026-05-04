День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 17:33

Известную российскую телеведущую внесли в базу сайта «Миротворец»

Телеведущую Екатерину Гордон внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Екатерина Гордон Екатерина Гордон Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская телеведущая, певица и юрист Екатерина Гордон внесена в базу украинского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Персональная информация о ней была размещена на сайте в понедельник, 4 мая.

«Миротворец» обвинил телеведущую в публичной поддержке российских властей, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу, как утверждается, стало то, что Гордон в своих соцсетях открыто выступала в поддержку военной операции, а также осуждала разжигание ненависти к русским.

Ранее в базу сайта «Миротворец» был внесен президент федерации футбола Сызрани Александр Кочененко. Персональные сведения о функционере появились на портале вечером в воскресенье, 3 мая.

До этого в базу украинского сайта были внесены ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский и его коллеги. Поводом для внесения в базу стало проведение в стенах Московского архитектурного института выставки «С нами Бог!», которая посвящена ветеранам специальной военной операции.

Европа
Украина
Миротворец
телеведущие
Екатерина Гордон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как в ООН отнеслись к опыту РФ в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.