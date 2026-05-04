Президент федерации футбола Сызрани Кочененко попал в базу «Миротворца»

Президент федерации футбола Сызрани Александр Кочененко внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Персональные сведения о функционере появились на портале вечером в воскресенье, 3 мая.

В качестве оснований для внесения в реестр администраторы указали публичную поддержку Российской Федерации и якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поводом для преследования стала организация Кубка Сызранской епархии в июле 2025 года, в котором приняли участие ветераны специальной военной операции, а также недавнее участие Кочененко в просветительском проекте «Разговоры о важном» на базе детского футбольного центра «Сызрань-2003», куда также были приглашены ветераны.

Ранее ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский и его коллеги были также внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Поводом для внесения в базу стало проведение в стенах Московского архитектурного института выставки «С нами Бог!», которая посвящена ветеранам специальной военной операции.