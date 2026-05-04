День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 16:54

Президент федерации футбола Сызрани Кочененко попал в базу «Миротворца»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент федерации футбола Сызрани Александр Кочененко внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Персональные сведения о функционере появились на портале вечером в воскресенье, 3 мая.

В качестве оснований для внесения в реестр администраторы указали публичную поддержку Российской Федерации и якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поводом для преследования стала организация Кубка Сызранской епархии в июле 2025 года, в котором приняли участие ветераны специальной военной операции, а также недавнее участие Кочененко в просветительском проекте «Разговоры о важном» на базе детского футбольного центра «Сызрань-2003», куда также были приглашены ветераны.

Ранее ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский и его коллеги были также внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Поводом для внесения в базу стало проведение в стенах Московского архитектурного института выставки «С нами Бог!», которая посвящена ветеранам специальной военной операции.

Общество
Миротворец
Сызрань
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Тракторист погиб при ударе ВСУ по Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.