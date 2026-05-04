День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 17:58

В Рыбном союзе назвали главное препятствие для развития отрасли

Глава Рыбного союза Панин: отрасль не будет развиваться без кредитов ниже 10%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская рыбная отрасль способна к саморегулированию, но ждет от властей поддержки в создании инфраструктуры, заявил в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. При нынешней ключевой ставке капиталоемкие проекты не окупаются, а без снижения стоимости кредитов до 10% годовых «революцию» в отрасли не сделать, подчеркнул он.

Нам хотелось бы поддержки государства в создании новой инфраструктуры. Бизнес готов вкладывать свои деньги, но проекты капиталоемкие, а рентабельность невысока. При нынешней стоимости денег интенсивное развитие невозможно. Либо нам придется ждать, когда ключевая ставка вернется хотя бы к 5–7%, а стоимость кредитов станет ниже 10% годовых. Без этого революцию в отрасли не сделать, — сказал Панин.

По его словам, в Рыбном союзе хотят как можно дальше держаться от любых регуляторных изменений, которые «помогали» бы отрасли консолидироваться. Он напомнил, что Рыбный союз занимается объединением отрасли последние шесть лет и ей не нужно помогать: появляются новые коллаборации и формируются цепочки «рыбак — переработчик — ретейл». Отрасль способна к саморегулированию и достижению необходимых показателей, заключил эксперт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыбы в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.

Экономика
Россия
рыба
переработка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова рассказала, как в ООН отнеслись к опыту РФ в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.