В Рыбном союзе назвали главное препятствие для развития отрасли Глава Рыбного союза Панин: отрасль не будет развиваться без кредитов ниже 10%

Российская рыбная отрасль способна к саморегулированию, но ждет от властей поддержки в создании инфраструктуры, заявил в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. При нынешней ключевой ставке капиталоемкие проекты не окупаются, а без снижения стоимости кредитов до 10% годовых «революцию» в отрасли не сделать, подчеркнул он.

Нам хотелось бы поддержки государства в создании новой инфраструктуры. Бизнес готов вкладывать свои деньги, но проекты капиталоемкие, а рентабельность невысока. При нынешней стоимости денег интенсивное развитие невозможно. Либо нам придется ждать, когда ключевая ставка вернется хотя бы к 5–7%, а стоимость кредитов станет ниже 10% годовых. Без этого революцию в отрасли не сделать, — сказал Панин.

По его словам, в Рыбном союзе хотят как можно дальше держаться от любых регуляторных изменений, которые «помогали» бы отрасли консолидироваться. Он напомнил, что Рыбный союз занимается объединением отрасли последние шесть лет и ей не нужно помогать: появляются новые коллаборации и формируются цепочки «рыбак — переработчик — ретейл». Отрасль способна к саморегулированию и достижению необходимых показателей, заключил эксперт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыбы в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.