04 мая 2026 в 18:33

Книги о двух культовых рок-группах подпали под маркировку в России

Книги о The Doors и Nirvana начнут маркировать в России

В России начнут маркировать книги о рок-группах The Doors и Nirvana, следует из перечня на сайте Российского книжного союза (РКС). Отмечается, что сразу несколько биографических трудов подпали под закон о запрете пропаганды наркотиков.

В обновленный перечень внесли более 100 книг. Среди них — «The Doors. Сгореть в любви дотла!» британского журналиста Мика Уолла и «Nirvana: правдивая история» критика Эверетта Тру.

Отмечается, что изменения в российском законодательстве вступили в силу с 1 марта. Теперь закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы с упоминанием наркотиков.

Ранее президент РКС Сергей Степашин сообщил, что союз будет использовать особый механизм для проверки литературы на соответствие новому закону о запрете пропаганды наркотиков. По его словам, для этой масштабной задачи планируется использовать искусственный интеллект. Степашин отметил, что проверка коснется порядка 3,5 млн книг.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

