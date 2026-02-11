Музкритик поставил точку в споре о причинах гибели Кобейна

Музыкальный критик Евгений Бабичев усомнился в версии об убийстве лидера группы Nirvana Курта Кобейна, а не его суициде. В беседе с NEWS.ru он заявил, что у певца была запущенная стадия ментального расстройства и серьезные проблемы с желудком.

Что касается Кобейна, то сомнений в его самоубийстве быть не может. Он жил с проблемами. У него была запущенная стадия ментального расстройства. Также он испытывал физические боли от заболевания желудка. Крайне редко с этим человек живет нормально. Коктейль болезней сильно ухудшает качество жизни. Почти любой творческий человек подвержен депрессии. Кобейн, видимо, прибегал к запрещенным веществам. Это не пустые слова. Он писал об этом в дневниках. Мысли о суициде посещали его и неоднократно, — пояснил Бабичев.

По его словам, сценарий самоубийства подтверждается и психоэмоциональным состоянием артиста в последние месяцы жизни. Музкритик отметил, что музыкант страдал от маниакального синдрома и постоянного перевозбуждения, а это внешне давало мощную энергию для выступлений, но внутренне истощало его.

У Кобейна была нестерпимая физическая боль и маниакальный синдром, выражавшийся в серьезном перепаде настроения и возбужденным состоянием. Он практически не отдыхал. Возбуждение помогало ему в том жанре, в котором он выступал, но кто бы знал, что стоит за этой энергией. Криминалисты могут сколько угодно говорить о шприцах, гильзах, что Кобейн не мог держать ружье, что кто-то ему извне помог ему. Скорее всего, чаша терпения была настолько переполнена, что сам музыкант не справлялся. Рядом не было человека, который мог бы что-то сделать, кому бы Кобейн доверился, с кем легче было бы проходить через все невзгоды, — подытожил Бабичев.

Ранее группа независимых судмедэкспертов выдвинула версию, что смерть Кобейна была не самоубийством, а убийством. Одним из аргументов является то, что при вскрытии тела были обнаружены признаки повреждений органов, связанных с кислородным голоданием, а это характерно для передозировки, а не для огнестрельного ранения.