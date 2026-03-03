«Выпиваем и соблазняем»: Губин вспомнил, как крутил романы с 18-летними Певец Губин признался, что соблазнял 18-летних поклонниц на пике популярности

Российский певец Андрей Губин в интервью журналистке Ксении Собчак признался, что на пике популярности использовал свое положение в личных целях. Так, по словам артиста, во время концертов он намеренно искал молодых девушек 18-20 лет и соблазнял их.

Убегаешь за водичкой между песнями и говоришь: «Третий ряд, 18‑е место, одета так‑то. Спроси, не хочет ли после концерта познакомиться», — вспомнил Губин.

Он добавил, что если девушка соглашалась, ее приглашали «на банкет с администрацией города». По словам Губина, сперва он предлагал поклонницам выпить, а после вел беседу по уже отработанному сценарию.

Выпиваем. Ну и соблазняем, — признался музыкант.

При этом главной любовью всей своей жизни Губин назвал экс-солистку дуэта «Карамель» Люсю Кобевко, с которой он уже давно расстался. Артист признался, что в свое время ей изменил, подчеркнув, что это «темная история».

Губин также заявил, что продюсер и композитор Игорь Крутой — тот еще интриган. Он напомнил, что год назад принял участие в музыкальном конкурсе «Новая волна». Певец отметил, что после этого о нем «шли интриги» целый год.