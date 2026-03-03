Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 15:16

В США назвали четыре цели Трампа в войне с Ираном

CBS News: Трамп намерен добиться четырех целей в операции против Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский лидер Дональд Трамп поставил перед собой четыре конкретные задачи в иранской кампании и намерен вести боевые действия до их полного выполнения, сообщает CBS News со ссылкой на источник в администрации США. Среди целей операции — уничтожение ракетного потенциала и военно-морских сил Исламской Республики, недопущение создания Тегераном атомной бомбы, а также лишение его возможности спонсировать и направлять «террористические армии» в другие государства.

До этого Трамп заявлял, что военная фаза продлится четыре-пять недель. Однако информированные собеседники телеканала не исключают, что фактические сроки могут как сократиться, так и увеличиться.

Ранее президент США в беседе с журналисткой Келли Мейер заявил, что в самое ближайшее время намерен обнародовать информацию об истинных хозяевах Ирана. По словам хозяина Белого дома, это случится «очень скоро».

Кроме того, в Белом доме сообщили, что Трамп назвал иранские ракеты качественными, комментируя текущую обстановку на Ближнем Востоке. Американский лидер отметил, что Вашингтон сейчас занимается ликвидацией ракетного потенциала Исламской Республики.

Дональд Трамп
США
Иран
цели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гид из Красноярска раскрыл, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых
На Западе спрогнозировали падение нефтепереработки в Азии из-за Ирана
В США начали расследование против агентов ICE
Наталья Бардо вступилась за «устаревшие» конкурсы красоты
Автоэксперт напомнил, что делать в случае заноса машины на дороге
Стала известна причина отсутствия у умершего драматурга Коляды жены и детей
В Сочи произошло землетрясение
Белый дом уличили в манипуляциях по ядерному вопросу перед атакой на Иран
Апокалипсис в Тегеране после новых взрывов сняли на видео
Экс-депутат показал язык судье и отправился в колонию
«Есть шанс»: экс-нардеп об ускорении СВО из-за конфликта на Ближнем Востоке
Турэксперт призвала россиян не отдыхать на Шри-Ланке
Викинга аномальных размеров нашли в Великобритании
Женщина потребовала моральную компенсацию за лишние 12 дней в колонии
Столица Ирана сотряслась от взрывов
В окружении Тарантино ответили на слухи о его гибели в Израиле
Нового министра обороны Ирана ликвидировали спустя сутки после назначения
Психолог назвала неочевидный фактор низкой самооценки
В США назвали четыре цели Трампа в войне с Ираном
Европолитики попросили у Украины доступ к «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.