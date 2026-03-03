В США назвали четыре цели Трампа в войне с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп поставил перед собой четыре конкретные задачи в иранской кампании и намерен вести боевые действия до их полного выполнения, сообщает CBS News со ссылкой на источник в администрации США. Среди целей операции — уничтожение ракетного потенциала и военно-морских сил Исламской Республики, недопущение создания Тегераном атомной бомбы, а также лишение его возможности спонсировать и направлять «террористические армии» в другие государства.
До этого Трамп заявлял, что военная фаза продлится четыре-пять недель. Однако информированные собеседники телеканала не исключают, что фактические сроки могут как сократиться, так и увеличиться.
Ранее президент США в беседе с журналисткой Келли Мейер заявил, что в самое ближайшее время намерен обнародовать информацию об истинных хозяевах Ирана. По словам хозяина Белого дома, это случится «очень скоро».
Кроме того, в Белом доме сообщили, что Трамп назвал иранские ракеты качественными, комментируя текущую обстановку на Ближнем Востоке. Американский лидер отметил, что Вашингтон сейчас занимается ликвидацией ракетного потенциала Исламской Республики.