В США назвали четыре цели Трампа в войне с Ираном

CBS News: Трамп намерен добиться четырех целей в операции против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп поставил перед собой четыре конкретные задачи в иранской кампании и намерен вести боевые действия до их полного выполнения, сообщает CBS News со ссылкой на источник в администрации США. Среди целей операции — уничтожение ракетного потенциала и военно-морских сил Исламской Республики, недопущение создания Тегераном атомной бомбы, а также лишение его возможности спонсировать и направлять «террористические армии» в другие государства.

До этого Трамп заявлял, что военная фаза продлится четыре-пять недель. Однако информированные собеседники телеканала не исключают, что фактические сроки могут как сократиться, так и увеличиться.

Ранее президент США в беседе с журналисткой Келли Мейер заявил, что в самое ближайшее время намерен обнародовать информацию об истинных хозяевах Ирана. По словам хозяина Белого дома, это случится «очень скоро».

Кроме того, в Белом доме сообщили, что Трамп назвал иранские ракеты качественными, комментируя текущую обстановку на Ближнем Востоке. Американский лидер отметил, что Вашингтон сейчас занимается ликвидацией ракетного потенциала Исламской Республики.