03 марта 2026 в 16:32

Туристы штурмуют АЗС Пхукета после слухов о закрытии Ормузского пролива

Очереди выстроились на АЗС Пхукета из-за слухов о закрытии Ормузского пролива

АЗС в Таиланде АЗС в Таиланде Фото: Adirach Toumlamoon/Keystone Press Agency/Global Look Press
На заправках Пхукета выстроились очереди из-за новостей о закрытии Ормузского пролива, сообщил Telegram-канал Mash. АЗС «штурмуют» как туристы, так и местные жители. Все они опасаются подорожания бензина.

На некоторых АЗС уже висят объявления, что бензин в канистрах не продают. Министерство энергетики Таиланда предупредило, что рост цен на бензин ожидается с 4 марта.

Подобная ситуация сложилась из-за того, что в Таиланде нет собственной нефти. Страна импортирует ее из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара и Малайзии. Все поставки идут через Ормузский пролив.

заправки
туристы
Пхукет
Таиланд
