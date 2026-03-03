Туристы штурмуют АЗС Пхукета после слухов о закрытии Ормузского пролива Очереди выстроились на АЗС Пхукета из-за слухов о закрытии Ормузского пролива

На заправках Пхукета выстроились очереди из-за новостей о закрытии Ормузского пролива, сообщил Telegram-канал Mash. АЗС «штурмуют» как туристы, так и местные жители. Все они опасаются подорожания бензина.

На некоторых АЗС уже висят объявления, что бензин в канистрах не продают. Министерство энергетики Таиланда предупредило, что рост цен на бензин ожидается с 4 марта.

Подобная ситуация сложилась из-за того, что в Таиланде нет собственной нефти. Страна импортирует ее из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара и Малайзии. Все поставки идут через Ормузский пролив.