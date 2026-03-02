Немцы стали массово застревать в очередях на АЗС из-за подорожания топлива

Огромные очереди образовались на автомобильных заправочных станциях в Германии, сообщает немецкая газета Bild. По ее информации, это произошло из-за резкого скачка цен на топливо на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Автомобилисты запасаются бензином, опасаясь еще большего подорожания.

По всей Германии на заправках наблюдаются длинные очереди. Все обеспокоены, — пожаловался представитель Ассоциации автозаправочных станций Херберт Рабль.

Крупные немецкие концерны ожидают, что цены на топливо поднимутся еще на «два-три процента». В пятницу, 27 февраля, литр Super E10 стоил €1,780 (162,5 рубля), однако в понедельник, 2 марта, он подорожал уже до €1,830 (167 рублей).

Что касается судьбы российской нефти, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский обратил внимание, что на фоне конфликта Ирана, США и Израиля ее активно пытаются выдавить с мирового рынка. Однако эксперт выразил уверенность, что такие планы обречены на провал.