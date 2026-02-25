Бросаю апельсин в блендер вместе с кожурой — заправка для сырных тарелок и салатов готова за минуту. Заменит и масло, и майонез

Бросаю целый апельсин в блендер вместе с кожурой. Это гениально простое и невероятно ароматное решение для салатов, которое удивит даже гурманов. Его необычность в том, что мы привыкли использовать только сок, но именно цедра даёт эфирные масла, густоту и лёгкую благородную горчинку. Получается обалденная вкуснятина: густая, кремовая эмульсия с ярким цитрусовым вкусом, кисло-сладкими нотками и пикантностью имбиря и горчицы. Она идеально подходит к овощным салатам, особенно к винегрету, придавая им свежесть и глубину.

Для приготовления вам понадобится: 1 крупный сладкий апельсин (400–500 г), ½ стакана свежей зелени (петрушка, укроп, лук), 4½ ст. ложки рисового или яблочного уксуса, 1 ст. ложка белой мисо-пасты (по желанию), 2 ч. ложки дижонской горчицы, 1 зубчик чеснока, 2 ч. ложки свежего тёртого имбиря, 1 ч. ложка соли, ½ ч. ложки чёрного перца, 1 стакан оливкового масла. Апельсин нарежьте крупными кусками, удалите косточки. В блендере измельчите апельсин, зелень, уксус, мисо, горчицу, чеснок, имбирь, соль и перец. Затем, не выключая блендер, тонкой струйкой влейте масло и взбивайте до кремообразного состояния. Охладите перед подачей.

