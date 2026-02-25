Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 14:30

Бросаю апельсин в блендер вместе с кожурой — заправка для сырных тарелок и салатов готова за минуту. Заменит и масло, и майонез

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бросаю целый апельсин в блендер вместе с кожурой. Это гениально простое и невероятно ароматное решение для салатов, которое удивит даже гурманов. Его необычность в том, что мы привыкли использовать только сок, но именно цедра даёт эфирные масла, густоту и лёгкую благородную горчинку. Получается обалденная вкуснятина: густая, кремовая эмульсия с ярким цитрусовым вкусом, кисло-сладкими нотками и пикантностью имбиря и горчицы. Она идеально подходит к овощным салатам, особенно к винегрету, придавая им свежесть и глубину.

Для приготовления вам понадобится: 1 крупный сладкий апельсин (400–500 г), ½ стакана свежей зелени (петрушка, укроп, лук), 4½ ст. ложки рисового или яблочного уксуса, 1 ст. ложка белой мисо-пасты (по желанию), 2 ч. ложки дижонской горчицы, 1 зубчик чеснока, 2 ч. ложки свежего тёртого имбиря, 1 ч. ложка соли, ½ ч. ложки чёрного перца, 1 стакан оливкового масла. Апельсин нарежьте крупными кусками, удалите косточки. В блендере измельчите апельсин, зелень, уксус, мисо, горчицу, чеснок, имбирь, соль и перец. Затем, не выключая блендер, тонкой струйкой влейте масло и взбивайте до кремообразного состояния. Охладите перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Жареная картошка по-деревенски: добавьте один ингредиент и не пожалеете
Семья и жизнь
Жареная картошка по-деревенски: добавьте один ингредиент и не пожалеете
Долго искал рецепт сытного, но не тяжелого супа. Нашел в Грузии: чихиртма с курицей, луком и яйцом. Лимон и кинза творят чудеса!
Общество
Долго искал рецепт сытного, но не тяжелого супа. Нашел в Грузии: чихиртма с курицей, луком и яйцом. Лимон и кинза творят чудеса!
Смешиваю бруснику с апельсином и имбирём — острый соус к индейке и сырам, который сводит с ума гурманов
Общество
Смешиваю бруснику с апельсином и имбирём — острый соус к индейке и сырам, который сводит с ума гурманов
Постный майонез по-домашнему: вода, масло и крахмал — никаких яиц и молока
Общество
Постный майонез по-домашнему: вода, масло и крахмал — никаких яиц и молока
Россиянин протаранил заправку на горящем автомобиле, пытаясь убить человека
Регионы
Россиянин протаранил заправку на горящем автомобиле, пытаясь убить человека
рецепты
соусы
заправки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Барнауле накрыли подпольный рехаб с фальшивыми рецептами
Экс-глава музея дала советы, как выбрать нового директора Лувра
Командующий логистикой Воздушных сил Украины попался на взятке
Продюсер «Вороваек» рассказал о разговоре с похоронившей детей солисткой
В ООН растерялись из-за неожиданной позиции США по резолюции против России
Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста
Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате
Си Цзиньпин назвал диалог главным способом урегулирования кризиса на Украине
Американцы перепутали свой и российский Петербург
Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем
Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования
Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году
Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки
На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»
Королевская семья Британии: новости, подробности расставания Кейт и Уильяма
«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области
Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС
Юрист рассказал, грозит ли штраф за подключение к соседскому Wi-Fi
Стало известно о побеге ВСУ с правого берега Днепра
Летающий автомобиль SD-05 выполнил демонстрационный полет над Токио
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.